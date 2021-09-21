Европа в шоке. Зачем США новый военно-политический союз AUKUS

США, Британия и Австралия создали тройственный военно-политический союз AUKUS с целью сдерживать растущее влияние Китая. Позднее к ним могут присоединиться Канада и Новая Зеландия.

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Вот вам и обновление англо-саксонского мира, который поспешили хоронить после прихода к власти Трампа.

Две ядерные страны, огромные армии и ВПК. Совокупное население 450 млн человек и ВВП в $27 трлн – против $15 трлн у Китая и $17 трлн у Евросоюза.

Наверняка на этом AUKUS не остановится и включит в свою орбиту Японию и Индию. Будут обрабатывать и Евросоюз, которому кроме борьбы против "изменения климата" нечего противопоставить гиганту.

Создание англосаксонского военно-политического союза AUKUS стало в эти дни главной темой на Евроньюс . Если кратко: в Европе в шоке. Передают слова Макрона: "Это удар в спину". Передают слова Еврокомиссии: "Теперь Европа может рассчитывать только на себя".

[ + – ] Европейцы в шоке от создания блока AUKUS. Теперь Европа может рассчитывать только на себя.

Это не просто главная тема дня или даже месяца. А – десятилетий. США сворачивают свое присутствие не только в Афганистане и вообще на Ближнем и Среднем Востоке (скоро уйдут и из Ирака), но и в Европе.

Все логично: в этих регионах у Америки нет больше соперников. Соперник теперь в другой части света – Китай. И американская мощь будет переноситься в Тихоокеанский регион.

Там США будет сколачивать антикитайскую коалицию. Расширят AUKUS, взяв туда Канаду и Новую Зеландию. Уже есть американский непотопляемый авианосец – Япония. Рядом с ней – Южная Корея. Индия — тоже потенциальный кандидат в этот союз.

А Европа и вправду теперь все "сама, сама". Как и серые зоны исламского мира, где воцарится "многополярность" и война всех против всех с балом региональных держав.

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"Хотели многополярности? Вот и жуйте ее". Как с тем же Афганом, вокруг которого теперь вынуждены суетиться Россия, Турция, Индия, Пакистан, Китай и монархии Залива.

Что значит оставление Европы без американского попечения? России придется усиленно крутиться в "многовекторности". Это раньше можно было через США и руководство НАТО воздействовать на соседей.

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А теперь придется взаимодействовать напрямую с другими региональными державами – в первую очередь, с Польшей и Турцией, у которых есть свои интересы на Диком Поле вокруг России.

Скорее рано, чем поздно России придется переставать играть оглашенного и присоединяться к одному из центров силы. Предыдущие полтора века Россия становилась младшим партнером англосаксов (в ПМВ и ВМВ). А Китай сейчас в роли Германии тех двух войн, недовольный, что мировой пирог делят без него.

И Европейскому союзу придется теснее жить с Россией. Может, даже когда-то дойдет до единой Европейской армии, в составе которой будет российский контингент. Отдельная большая и интересная тема.

Первоисточник: телеграм-канал автора.