Європа в шоці. Навіщо США новий військово-політичний союз AUKUS

США, Британія та Австралія створили потрійний військово-політичний союз AUKUS із метою стримувати вплив Китаю, що зростає. Пізніше до них можуть приєднатися Канада і Нова Зеландія.

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Ось вам і оновлення англо-саксонського світу, який поспішили ховати після приходу до влади Трампа.

Дві ядерні країни, величезні армії та ВПК. Сукупне населення 450 млн осіб і ВВП $27 трлн — проти $15 трлн у Китаю і $17 трлн у Євросоюзу.

Напевно на цьому AUKUS не зупиниться і додасть у свою орбіту Японію та Індію. Оброблятимуть і Євросоюз, якому крім боротьби проти "зміни клімату" нічого протиставити гігантові.

Створення англосаксонського військово-політичного союзу AUKUS стало в ці дні головною темою на Євроньюс. Якщо коротко: в Європі в шоці. Передають слова Макрона: "Це удар у спину". Передають слова Єврокомісії: "Тепер Європа може розраховувати тільки на себе".

[ + – ] Європейці в шоці від створення блоку AUKUS. Тепер Європа може розраховувати тільки на себе.

Це не просто головна тема дня або навіть місяця. А — десятиліть. США згортають свою присутність не тільки в Афганістані й узагалі на Близькому та Середньому Сході (скоро підуть і з Іраку), але і в Європі.

Усе логічно: в цих регіонах в Америки немає більше суперників. Суперник тепер в іншій частині світу — Китай. Й американська міць буде переноситися в Тихоокеанський регіон.

Там США збиватиме антикитайську коаліцію. Розширять AUKUS, взявши туди Канаду та Нову Зеландію. Вже є американський непотоплюваний авіаносець — Японія. Поруч із нею — Південна Корея. Індія — теж потенційний кандидат у цей союз.

А Європа і справді тепер все "сама, сама". Як і сірі зони ісламського світу, де запанує "багатополярність" і війна всіх проти всіх із балом регіональних держав.

"Хотіли багатополярності? Ось і жуйте її". Як із тим же Афганом, навколо якого тепер змушені метушитися Росія, Туреччина, Індія, Пакистан, Китай і монархії Затоки.

Що значить залишення Європи без американського піклування? Росії доведеться посилено крутитися в "багатовекторності". Це раніше можна було через США і керівництво НАТО впливати на сусідів.

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А тепер доведеться взаємодіяти безпосередньо з іншими регіональними державами — насамперед, із Польщею і Туреччиною, які мають свої інтереси на Дикому Полі навколо Росії.

Швидше рано, ніж пізно Росії доведеться переставати грати оприлюдненого і приєднуватися до одного з центрів сили. Попередні півтора століття Росія ставала молодшим партнером англосаксів (в ПСВ і ДСВ). А Китай зараз у ролі Німеччини тих двох воєн, незадоволений, що світовий пиріг ділять без нього.

І Європейському союзу доведеться тісніше жити з Росією. Може, навіть колись дійде до єдиної Європейської армії, в складі якої буде російський контингент. Окрема велика і цікава тема.

Першоджерело: телеграм-канал автора.