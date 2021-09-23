Пошарпаний гегемон. Чому США ще довго будуть світовим лідером

Чому США ще довго будуть світовим лідером.

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До тих пір, поки США домінуватимуть в цифровому просторі, англійська мова — в глобальній комунікації, а англо-американське право — в міжнародних угодах, позиції США навіть у стані хаосу можуть тільки зміцнюватися.

Так, те, що зовні нагадує як хаос і невпорядкованість, насправді може виявитися новим економічним порядком, але тільки на принципово іншій інституціональній основі.

Провідну роль у ньому гратимуть не формальні інститути, представлені міжурядовими організаціями, а наднаціональні неформальні мережеві структури.

Вони дозволять американським ТНК безпосередньо взаємодіяти зі споживачем в обхід складної системи міждержавних правил і регулювання.

Таке припущення не позбавлене підстав, оскільки за кількістю найбільших цифрових ТНК США випереджають всі інші країни Великої сімки і Китай разом узяті.

У 2018 році частка США у світовому ВВП, розрахованому в ринкових цінах, склала 24,2%, що вище, ніж у кілька попередніх років. США як і раніше є світовим лідером у сфері вищої освіти, науки, НДДКР та інноваційної економіки.

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Обсяг номінованих у доларах міжнародних фінансових активів майже втричі більший, ніж обсяг міжнародних активів, номінованих в євро — найближчому конкурентові долара.

США продовжують залишатися найбільш привабливою країною для міжнародної імміграції та впевнено набирають вагу в світі, як енергетична держава.

Захист своїх національних інтересів США здійснюють, зокрема, і за рахунок підвищення торгових витрат країн, що користуються їхнім політичним, економічним, фінансовим і військовим заступництвом на глобальному ринку.

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Наприклад, держави ЄС зазнали відчутних втрат унаслідок приєднання до американських антиросійських санкцій. У цілому за період санкцій на США припало лише 2% зменшення товарообігу з Росією, інші 98% винесли на собі інші країни-санкціонери.

При цьому партнери Росії по БРІКС — Індія, Китай і Бразилія — також підтримали антиросійські санкції, що, з одного боку, можна розглядати як плату за доступ країн БРІКС до контрольованого США глобального ринку, а з іншого — як протидію на цьому ринку російським ТНК.

Першоджерело: телеграм-канал автора.