Люди – нова нафта. Скільки Лукашенко заробляє на нелегальних мігрантах

Тим часом Батька вже справжню Орду звіз до кордону з Польщею, 5-10 тисяч сьогодні йдуть до Варшави. Штурмують кордон уже таранами з колод, рвуть колючий дріт.

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Що цікаво, Лукашенко вже на стадії оформлення візи для "біженців" заробляє $2600 за голову. Візи їм продає білоруське посольство у столиці Туреччини Анкарі. І далі вже за "супровід" Білорусією — ще до $10 тис. з кожного мігранта.

Батька ще й силовий купець, як справжній варяг, які теж у Північній Євразії промишляли работоргівлею. Російському делікатному ліберал-чекізму далеко до такої спритності Лукашенко. "Хочеш жити — вмій крутитись".

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Гра в кальмара мимоволі. Як мігранти-нелегали стали заручниками боротьби Лукашенка та ЄС

Згідно з сервісом Flightradar24, у найближчу добу до міжнародного аеропорту Мінська прилетять близько десяти рейсів зі Стамбула, Багдада та Дубая (цей сайт не завжди ще враховує чартерні перельоти). Як і попередніми днями, значна частина їхніх пасажирів – мігранти.

У Сирії, Іраку та Туреччині туристичні агенції рекламують поїздки до Білорусі, пропонуючи при цьому житло та працевлаштування у країнах ЄС. Сотні аналогічних пропозицій з'явилися у WhatsApp, найпопулярнішому месенджері регіону. Така "путівка" коштує 10-20 тис. доларів залежно від умов.

10 рейсів на добу — це мінімум 1,2-1,5 тис. "біженців" на добу. За тиждень – 10 тис., ціла дивізія. Батька так і не зупиняється у своїй боротьбі за політичне виживання і все підвищує ставки.

Ну і заразом Лукашенко та його оточення "трохи шиють": 1,2-1,5 тис. "біженців" на день – це мінімум $15 млн. Щось залишають посередникам, переліт, але навіть якщо половина осідає у Лукашенка – це $7 ,5 млн. на день. Це виторг, як у російського газового гіганта НОВАТЕК.

Ось Батька у прямому значенні в особі цих "біженців" відкрив родовище другої нафти.

Першоджерело: телеграм-канал автора.