Краще за людей. Чому повсюдна роботизація стане кінцем людства

Walmart та стартап з Кремнієвої долини Gatik оголосили, що вони запустили вантажівку без водія. Поки він їздить по маршруту, що повторюється, петлі завдовжки 11 км — від складу до найближчого супермаркету.

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Програма розпочалася в грудні 2020 року після схвалення дорожньої комісії штату Арканзас на використання безпілотних вантажівок.

Світ поступово йде і йтиме до заміни безлічі людей автоматизацією та роботизацією. Процес цей не зупинити. Не швидко, але протягом 20-30 років побачимо, як обіцяють економісти, заміну до 30-40% працівників у всіх галузях.

Це останній марш-кидок капіталізму. Після капітуляції радянського блоку та Китаю більше не залишилося місць у світі, куди капіталізм територіально міг би розширюватись. А всередині самого капіталізму єдина ніша збільшення прибутковості – лише роботизація, автоматизація та ШІ. Це і буде природним кінцем капіталізму, коли більше не буде можливості збільшувати капітал.

Ймовірно, це стане логічним кінцем людства, фінальною точкою його еволюції – від примата до механізму.

[ + – ] Walmart та стартап з Кремнієвої долини Gatik оголосили, що вони запустили вантажівку без водія.

Один з ідейних основоположників глобалізму Жак Атталі пророкував: "Я багато писав про еволюцію людства, з книги в книгу я намагався показати, що історія людства — це неухильне перетворення людини на об'єкт, на артефакт. Поступово ми доповнюємо себе протезами і в свою чергу ми самі, не усвідомлюючи цього, стаємо протезами.

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У книзі "Порядок канібала", що вийшла ще 1980 року, я описав повільне перетворення людини на машину. Думаю, це цілком можливо. Людина боїться смерті, а найкращий спосіб подолати цей страх, як вона думає, стати роботом. Роботизація самосвідомості стане кінцем людства.

Є, щоправда, ще варіант "укокошити" в новій Світовій надвійні відсотків 80 людства (тобто залишити 1-1,5 млрд чоловік), і знову, вдруге пройти історію "майже порожнім місцем".

Ймовірно, "Зелена економіка" – спосіб відтермінувати такий фінал. У рази скоротити споживання, привести світ до нормування всього, до розподільчого технократичного соціалізму.

Першоджерело: телеграм-канал автора