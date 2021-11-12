Ненужные люди. Какое будущее ждет человека в эру беспилотных машин и бытовых роботов

Walmart и стартап из Кремниевой долины Gatik объявили, что они запустили грузовик без водителя. Пока он ездит по повторяющемуся маршруту, петле длиной 11 км – от склада до ближайшего супермаркета.

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Программа началась в декабре 2020 года после получения одобрения дорожной комиссии штата Арканзас на использование беспилотных грузовиков.

Мир постепенно идет и будет идти к замене множества людей автоматизацией и роботизацией. Процесс этот не остановить. Не быстро, но на протяжении 20-30 лет увидим, как и обещают экономисты, замену до 30-40% работников во всех отраслях.

Это последний марш-бросок капитализма. После капитуляции советского блока и Китая больше не осталось мест в мире, куда капитализм территориально мог бы расширяться. А внутри самого капитализма единственная ниша увеличения доходности – только роботизация, автоматизация и ИИ. Это и будет естественным концом капитализма, когда больше не будет возможности увеличивать капитал.

Вероятно, это станет и логическим концом человечества, финальной точкой его эволюции – от примата до механизма.

[ + – ] Walmart и стартап из Кремниевой долины Gatik объявили, что они запустили грузовик без водителя.

Один из идейных основоположников глобализма Жак Аттали пророчил: "Я много писал об эволюции человечества, из книги в книгу я старался показать, что история человечества — это неуклонное превращение человека в объект, в артефакт. Постепенно мы дополняем себя протезами и в свою очередь мы сами, не осознавая этого, становимся протезами.

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"Зеленый" курс. Почему нет альтернативы ветровым турбинам и автомобилям без ДВС

В книге "Порядок каннибала", вышедшей еще в 1980 году, я описал медленное превращение человека в машину. Думаю, это вполне возможно. Человек боится смерти, а лучший способ побороть этот страх, как он думает — стать роботом. Роботизация самосознания станет концом человечества".

Есть, правда, еще вариант укокошить в новой Мировой сверхвойне процентов 80 человечества (т.е. оставить 1-1,5 млрд. человек), и снова, по второму разу пройти историю по "почти пустому месту".

Вероятно, "Зеленая экономика" — способ отсрочить такой финал. В разы сократить потребление, привести мир к нормировке всего, к распределительному технократическому социализму.

Первоисточник: телеграм-канал автора.