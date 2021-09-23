Потрепанный гегемон. Почему США еще долго будут мировым лидером

Почему США еще долго будут мировым лидером.

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До тех пор, пока США будут доминировать в цифровом пространстве, английский язык — в глобальной коммуникации, а англо-американское право — в международных сделках, позиции США даже в состоянии хаоса могут только укрепляться.

Таким образом, то, что внешне представляется как хаос и неупорядоченность, на поверку может оказаться новым экономическим порядком, но только на принципиально иной институциональной основе.

Ведущую роль в нем будут играть не формальные институты, представленные межправительственными организациями, а наднациональные неформальные сетевые структуры.

Они позволят американским ТНК напрямую взаимодействовать с потребителем в обход сложной системы межгосударственных правил и регулирования.

Такое предположение не лишено оснований, поскольку по числу крупнейших цифровых ТНК США опережают все остальные страны Большой семерки и Китай вместе взятые.

В 2018 г. доля США в мировом ВВП, рассчитанном в рыночных ценах, составила 24,2%, что выше, чем в несколько предыдущих лет. США по-прежнему являются мировым лидером в сфере высшего образования, науки, НИОКР и инновационной экономики.

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Объем номинированных в долларах международных финансовых активов почти в три раза больше объема международных активов, номинированных в евро — ближайшем конкуренте доллара.

США продолжают оставаться наиболее привлекательной страной для международной иммиграции и уверенно набирают вес в мире, как энергетическая держава.

Защиту своих национальных интересов США осуществляют, в том числе, и за счет повышения торговых издержек стран, пользующихся их политическим, экономическим, финансовым и военным покровительством на глобальном рынке.

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К примеру, государства ЕС понесли ощутимые потери в результате присоединения к американским антироссийским санкциям. В целом за период санкций на США пришлось лишь 2% уменьшения товарооборота с Россией, остальные 98% вынесли на себе другие страны-санкционеры.

При этом партнеры России по БРИКС — Индия, Китай и Бразилия — также поддержали антироссийские санкции, что, с одной стороны, можно рассматривать как плату за доступ стран БРИКС к контролируемому США глобальному рынку, а с другой — как противодействие на этом рынке российским ТНК.

Первоисточник: телеграм-канал автора.