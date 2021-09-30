Солдаты по вызову. Почему современную войну нельзя представить без наемников из ЧВК

Вижу в СМИ сообщения, что так называемая ЧВК "Вагнер" сейчас поедет воевать в Мали по просьбе властей этой страны. Мир сейчас таков, что все ведущие страны мира воюют силами ЧВК.

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Пошло это от первых психологических наблюдений и экспериментов еще в Первую мировую, когда выяснилось в огромных призывных армиях всех стран (такой огромной выборки до этого никогда не было; плюс четыре года это все длилось) подавляющее большинство солдат не может убить человека.

Даже назначенного ему врага (такого же рабочего или крестьянина из другой страны, который лично ничего плохого не сделал ему). Стреляли в сторону, замирали, когда на него бежал противник с штыком.

После Второй мировой войны окончательно оформилось знание – 86-92% призывных мужчин далеки от сознания убийцы. Отдельная большая тема, идущая еще от пещерных людей (т.е. в большинстве своем, средний человек – не злой).

Тогда начали вводить контрактную армию, набирать туда людей из тех самых 8-14% мужчин, готовых на убийство неважно кого (кого прикажут).

Уже ближе к нашим дням выяснилось, что не все и из этих 8-14% способны на настоящие зверства. Не просто пострелять за полкилометра из винтовки, а быть карателями. Которые и требовались в войнах в странах Третьего мира и failed state. Пошли всякие "посттравматические синдромы" даже у способных на убийство. Надо было что-то делать верхам.

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Оказалось, нужны прям настоящие звери, 1% от мужской популяции. Ну примерно такие, кто, как боец из предположительно российской ЧВК, кувалдой убивал стреноженного сирийского противника — боевика-исламиста.

Хватает таких зверей и в ЧВК других стран, просто им хватает ума не снимать это на камеру и тем более не выкладывать в соцсети. Американцы в Ираке или Афганистане не хуже прошлись по местным. Или французы в Африке.

Поэтому война сейчас разделилась на две части. Бесконтактная даже у контрактников. И вторая часть — ЧВК.

При бесконтактной войне летчик садится в самолет и бомбит "каких-то бармалеев". Он никого и никогда не увидит из тех, кого разнесли на части его бомбы. Это не травмирует его психику. Или наводчик ракеты с корабля. Или оператор дрона, который с попкорном и колой, сидя на диване в Неваде, как в видеоигрушке, пуляет ракетой по моджахедам в пустыне.

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Ну, а гормональные звери из ЧВК уже дальше зачищают то, по чему ранее прошлись бесконтактники.

Первыми, кстати, все это поняли французы, начав развивать свой Иностранный легион после ПМВ. Куда уже тогда отбирали отборных зверей. Есть записки бывших белогвардейцев, кто в ИЛ участвовал во французских зачистках в подмандантной Сирии в середине 1920-х. Там уже тогда было на уровне кувалд.

По французам сильнее всего почему-то прошлась эта психологическая травма после Первой мировой войны. Они и во Вторую мировую предпочли поскорее сдаться немцам, настолько не хотелось убивать и быть убитыми.

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В войнах старого типа так нужна была пропаганда именно затем, чтобы расчеловечить противника. Чтобы вот те 86-92% от природы не способные к убийству, все же решились это сделать. Потому что перед тобой не человек, а животное ("унтерменш"), и вроде как ты не человека убиваешь.

Но сейчас уже и пропагандистская война угасает. Ну, или живет только у отсталых армий, воюющих по конспектам первой половины ХХ века.

Сейчас обывателю развитых стран совершенно не интересно, "кто там не прав в Африке или в Сирии". "Мужики там чем-то занимаются, ну и ладно – работа у них такая". Даже и картинки оттуда не особо гоняют по мейнстримным СМИ, чтобы не травмировать обывателей.

Первоисточник: телеграм-канал автора.