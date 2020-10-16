Как в компьютерной игре. Почему в современной войне человеческий фактор уступает технологиям

Недавно обсуждал с товарищем развитие военных технологий и то, как стремительно они развиваются. Товарищ мне подсказал интересую мысль:

Сложно оценить пользу технологических прорывов в войне, если ты не играл в детстве в компьютерные стратегии. Там, чтоб выиграть, приходится повышать уровни технологического развития.

Понимаете, да? Раньше наши генералы и министры такими глупостями не занимались, как и высшее руководство страны, оно постарше. Все эти техно-новинки для них детские игрушки — модная, но бесполезная штука. Есть масса шуток на этот счет: что, мол, "Калашников" всегда лучше "Iphone11", никогда не устареет.

Но те, кто вырос с игровой приставкой — тридцати-сорокалетние - имеют в голове совсем другой план: быстрее заработать денег, исследование, улучшение, исследование, улучшение, другой тип вооружений. Безостановочное развитие!

Разработчик турецких дронов и и зять президента Эрдогана Сельчук Байрактар, кстати, сорокалетний мужчина. Как раз подходит по возрасту. Скоро придут нынешние двадцатилетние, они наверняка будут еще более продвинутые.

Лично я в детстве не увлекался компьютерными играми, да и в технике не понимаю. Но однажды в Сирии вертолетик сбросил мне под ноги гранату. Так я поверил в силу технического прогресса.

В современной войне с каждым годом будет меньше места для личного героизма и вообще, военного искусства. С развитием дистанционных вооруженных систем, типа БПЛА, роль солдата, его подготовки и боевого духа становится минимальна. Ты можешь быть сколько угодно крутым парнем и занять отличную позицию, но оператор найдет тебя с помощью с специальных устройств и пришлет тебе управляемую ракету.

Еще недавно у лихих людей, типа игиловцев или йеменских хуситов, была возможность выиграть у регулярных армий. Но представьте, если б сирийские войска были тогда хорошо вооружены современными беспилотными системами (иранскими, например), смогли бы игиловцы так легко разъезжать на пикапах по пустыне? За каждым пикапом "панцирь" не привяжешь.



Война все больше будет уходить в технологическую сферу и значит государства и их армии будут противостоять не столько в плане воинского искусства, сколько в экономической возможности обеспечить своей армии технические средства.

Помню, сколько было прогнозов, что мол армяне выиграют, потому что они лучше подготовлены и имеют лучшие морально-волевые качества, чем азербайджанская армия. А нет, проигрывают. Держатся, не бегут, но постепенно отступают под ударами с воздуха.

Так же и с китайской армией. На полном серьезе эксперты пишут фразу "китайцы не воины" и что, мол, это делает невозможной китайскую военную экспансию. Но теперь сталкиваться-то будут не с миролюбивыми китайцами, а с операторами дистанционного управления и алгоритмами взаимодействия.

Технологии развиваются быстрее, чем мы успеваем их осознать. И лучше не тратить время на сомнения.

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