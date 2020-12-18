Война дронов. Почему наступательное оружие оказалось эффективнее и дешевле оборонительного

Все чаще пишут, что мир вступил в эпоху беспилотных войн. В четырех крупных межгосударственных войнах за последние пять лет — в Ливии, Нагорном Карабахе, Сирии и Украине — боевые беспилотники играли доминирующую, а возможно, и решающую роль.

Поскольку БПЛА дешевы, страны могут приобретать их в достаточно большом количестве, чтобы быстро прорвать оборону противника. Военные уже использовали десятки беспилотников в недавних войнах, а в будущих конфликтах они, вероятно, развернут тысячи, если не десятки тысяч, для уничтожения или ослабления противостоящих им сил.

Наступательная техника сегодня просто дешевле, чем средства ПВО: российский ракетный комплекс С-400 «Триумф» стоит 300 миллионов долларов, а «Панцирь» — около 14 миллионов долларов. Напротив, турецкий TB2 стоит всего 5 миллионов долларов, а его ракета MAM-L, которая отлично проявила себя в Нагорном Карабахе, стоит всего 100 000 долларов за штуку.

Храбрость, хладнокровие, психологическая устойчивость оффлайновых солдат постепенно уходит из войны. Помню, видел когда-то эксперимент: реальные спецназовцы против игроков в Counter-Strike в командной игре по сети.

В компьютерном столкновении задроты выносили бойцов в одну калитку. В реальном бою конечно нет — вмешался бы психологический фактор. Страшно, руки дрожат. А сейчас у оператора беспилотника рука не дрожит.

Из всего этого исходит важный момент: вся война, управление боевыми операциями будет передаваться компьютерным алгоритмам.

Он сможет управлять сотней, тысячей аппаратов, на что раньше потребовался бы огромный штабной механизм.

Этот штабной механизм давал массу ошибок — там передали ошибочные координаты, здесь радист пьян, там генерал дурак.

Алгоритм минимизирует человеческий фактор и позволяет сократить административный штат. Как в такси. Водитель приезжает по вызову за минимальное время и точно к подъезду.

Вот представьте себе, какой переворот произведут компьютеры в самой стратегии военных действий.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.