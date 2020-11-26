Игра престолов. Зачем Франция признала Карабах, и за что бьются новые империи на Востоке

Многие авторы посмеиваются по поводу признания французским Сенатом независимого Карабаха. И, разумеется, правы. В ходе самого конфликта Франция не сподобилась ни на что, кроме заявлений. А теперь хочет перехватить инициативу.

Недавно Макрон обеспокоился судьбой исторических памятников Арцаха (французы традиционно умело используют археологические и гуманитарные миссии в разведывательных и политических целях). А сейчас вот признание Арцаха. Зачем им это нужно?

Франция, даже такая пустословная, тоже претендует на собственную квази-империю. На Ближнем Востоке у Парижа сеть собственных военных баз и союзнических отношений.

Вы уже знаете, что такую негласную империю возрождает Великобритания, опирающаяся в регионе на Катар, Турцию, Малайзию, некоторые свои бывшие колонии вроде Омана. Плюс у Британии влияние на исламистские сети, сильные медиа и легендарные спецслужбы.

У США (или скорее у тамошних республиканцев) свой союзник — Саудовская Аравия. Также те страны, которые на нее завязаны, типа Египта. Плюс добытые военной силой Ирак и Северо-восточная Сирия.

А что же в активе у Франции? У нее несколько баз в Африке, в бывших колониях. Базы в Джибути и ОАЭ. Традиционно Франция рассматривает Ливан и Сирию, как зону своего влияния.

В Сирии французская авиация проводила операцию Chammal против ИГИЛ и сейчас они ведут многочисленные гуманитарные проекты на северо-востоке Сирии, с прицелом на будущее.

В Ливане французские войска в составе сил ООН, но главное, что опираясь на христианскую общину Ливана, традиционно связанную с Францией, они хотят выдавить Хэзболлу и взять страну под внешнее управление. Помните, Макрон туда ездил после взрыва?

Французы активно участвуют в дипломатических стычках за Средиземное море, пикируются с Турцией.

А есть ли у Парижа на Ближнем Востоке союзники? Не знаю, заметили ли вы, но в недавнем исламофобском скандале Макрона поддержала одна мусульманская страна — Объединенные Арабские Эмираты. В то время как в остальных уничтожали французские товары, государственный министр по международным делам ОАЭ Анвар Гаргаш открыто поддержал Париж.

Он в интервью немецкой Die Welt сказал, что высказывания Макрона были неправильно поняты, а Эрдогана обвинил в "манипулировании религией". Ну и вообще, вы может замечали, Эмираты ведут собственную внешнеполитическую линию, отличную от Саудии и Катара.

Итак, на Ближнем Востоке активно работают несколько внешних игроков: США, Россия, Великобритания, а еще и Франция. Каждый из них имеет своих партнеров в регионе, прикрывает их действия на уровне Совбеза ООН, запускает совместные проекты.

Это немного напоминает старые колониальные империи, но сейчас они организованы совершенно по-другому. Если 150 лет назад все было просто: метрополия выкачивала ресурсы из конкретного перечня завоёванных колоний. Так что нынешние "империи" так просто на карте не начертить.

Нынешние империи это сложная система связей и зависимостей, которая обеспечивает силовым ресурсом интересы тех или иных транснациональных корпораций. Все это необходимо для добычи полезных ископаемых и прикрытия логистики, рынков сбыта. Так же, как и русские заходят в регион, чтоб продавить интересы Роснефти или Газпрома.

Министры целых государств ведут себя, как руководители направлений в бизнесе: сели, расписали доли, с этими договорились, тех отжали, слабых — рейдернули, забросили ЧВК, взбунтовали население. А все эти традиционные национальные символы и дипломатический этикет, это чистый анахронизм.

Французская, британская, российская империи может в какой-то форме выстраиваются, но к французам, британцам и русским, как к народам, кажется, они отношения не имеют.

Возвращаясь к поддержке Карабаха французским сенатом. Насколько я понимаю, армяне интересны Парижу лишь как инструмент давления на альтернативный британо-турецкий проект. Они легко кинут в топку Армению со всей ее историей, ради того, чтоб при случае отвлечь конкурентов на каком-нибудь другом, более выгодном направлении.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора.