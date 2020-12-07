Век попкорна не жевать. Почему кинотеатры не выживут в эпоху пандемий и сериалов в интернете

Это уже давно назрело. И дело тут не только в ковиде и в биополиции, с чем нам теперь, возможно, придется жить всю жизнь (разного рода випы обещают в открытую, что вирусы отныне будут приходить каждый год, и надо привыкать к жизни в самоизоляторах).

И до биополицейских режимов было непонятно, зачем нужны кинотеатры. При 100% проникновении интернета в городах. Только если обжиматься молодым парочкам на задних рядах? Ну и соблюдать ритуалы отцов, что надо "куда-то сходить от рутины".

Вероятно, какое-то время эти старые практики сдерживала слабая борьба с пиратством, когда можно было бесплатно смотреть "авторский контент". Но теперь борьбу поставили на поток, мэйджорам стало полегче.

Ну и вторая причина – борьба с сериалами. На сериалы ведь не ходят в кинотеатры. В целом вообще сериалы уже обыгрывают старорежимные форматы фильмов.

Лично я уже не помню, когда ходил в кинотеатр. Мир накопил такое огромное количество фильмов и сериалов, что всей жизни не хватит, если даже по 8-10 часов в день их смотреть.

А экономически это все означает смерть отрасли кинотеатров и этого сектора внутри торгово-развлекательных центров. Например, подсчитанно, что по России это минус 150-200 тыс. рабочих мест и целые блоки помещений по 2-5-7 тыс. кв. м в ТРЦ.

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