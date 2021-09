"Мы строили, строили и, наконец, построили!" На что будет похож мир без главенства США

Как раз после моего видео о закате "эпохи США" президент Байден выступил с крайне интересным заявлением. То, что он должен постоянно объяснять "окончательный выход" США из Афганистана (который The Economist назвал "паническим бегством Байдена", если более мягко перевести заголовок Biden's Debacle) — само по себе свидетельствует о пикантности ситуации.

Теперь попытки оправдания приняли форму новой международной доктрины (создается впечатление, что очень спонтанной и необдуманной). Теперь оказалось, что:

- Речь идет о "завершении эры (именно так!!!) крупных военных операций по переустройству (remake) других стран".

Оригинал (в подаче CNN): Biden argued that the US' withdrawal signaled "ending an era of major military operations to remake other countries."

1. Задаю первый вопрос: так значит, до сих пор мы жили в эру крупных военных операций по переустройству ("переделыванию", переформатированию) других стран? Очень интересно… Впрочем, даже Фарид Закария в недавних дебатах с Нилом Фергюсоном признал, что США — это страна, которая после 1945 года чаще всего нарушала суверенитет других стран. Факт неприятный, но, все-таки, факт.

Возможный ответ: да, так оно и было. Какая же была главная цель? Попробуйте сами ответить на этот вопрос.

2. Задаю второй вопрос: с чем связана такая радикальная перемена международной доктрины? Во так, внезапно.

Возможные ответы:

А. Это стоит дорого. Озвучена стоимость одного дня войны в Афганистане: 300 миллионов долларов. Но раньше на это как-то не обращали внимания. И содержание военных баз США по всему миру ведь тоже недешевое дело. И военный бюджет США несоизмерим с военными бюджетами даже самых крупных военных держав. Однако, почему-то именно сейчас заговорили о деньгах. Интересно…

В. Это связано с человеческими потерями. Америка теряет своих граждан в подобных операциях. Но то, что военные операции связаны с человеческими потерями, было как-то известно и до этого дня. Просто сейчас нужно создать очень сильный защитный слой риторических увещеваний. Поэтому нелишне напомнить о ценности человеческой жизни…

[ + – ] Известное фото со спотыкающимся и падающим во время подъема по трапу самолета Байденом стало символом неадекватности нынешней администрации США вызовам современности.

С. Это сделает Америку сильнее. Байден: "Если мы оставим позади такой образ мыслей (то есть речь идет о революции в образе мыслей — Авт.) и такой вид крупномасштабных военных операций, то у себя дома (как трогательно — Авт.) станем сильнее, эффективнее и безопаснее".

А ведь совсем недавно демократы и "все прогрессивное человечество" так ругали бедного Трампа за America First. Вот придет Байден, говорили они, и США снова займут свое достойное место мирового лидера и навсегда забудут эти самоизоляционистские заклинания "выскочки Трампа".

D. Пришло время. Изменилось общественное мнение. Но почему оно изменилось?

3. Задаю главный вопрос: означает ли сказанное Байденом, что США отказывается от своей "цивилизаторский миссии" (демократизация мира, распространение и поддержание фундаментальных свобод)?

Ответить на этот вопрос утвердительно, значит признать полный крах "американской эпохи". Байден не заявляет прямо, что США отказывается от такой миссии.

Скорее, речь идет о дальнейшем выполнении этой миссии дипломатическим путем (по-сути, экономическим и политическим, с помощью давления, санкций или обещаний.

Но об этом в речи не говорится, и так понятно). Но неужели таким путем можно чего-то достичь в "диалоге" с диктаторами или авторитарными лидерами?

И как понимать парафраз высказывания Байдена: So, too, did he explain that the era of invading countries with an aim toward installing American values was no longer viable? Что здесь озачает "американские ценности"?

Именно американские (национальные интересы) или общечеловеческие (демократия и фундаментальные свободы)? И что теперь будет с мировой демократией и демократизацией мира?

И не подтверждает ли это мое утверждение, что мир вступает в пост-ценностную и прагматическую фазу своего существования? По крайней мере, в масштабе нарождающегося нового миропорядка. И это именно в то время, когда так много говорят о ценностях?

Вопросов, на самом деле еще больше. И, к сожалению, на них нет четких и внятных ответов. Но то, что мир стремительно меняется в сторону далеко не привлекательную и мало обнадеживающую людей со здравым смыслом, это факт.

Что ж, будем внимательно наблюдать…

