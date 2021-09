"Ми будували, будували і, нарешті, побудували!" На що буде схожий світ без верховенства США

Якраз після мого відео про занепад "епохи США" президент Байден виступив з украй цікавою заявою. Те, що він повинен постійно пояснювати "остаточний вихід" США з Афганістану (який The Economist назвав "панічною втечею Байдена", якщо більш м'яко перекласти заголовок Biden's Debacle) — саме собою свідчить про пікантність ситуації.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Тепер спроби виправдання взяли форму нової міжнародної доктрини (створюється враження, що дуже спонтанної і необдуманої). Тепер з'ясувалося, що:

- йдеться про "завершення ери (саме так !!!) великих військових операцій з перебудови (remake) інших країн".

Оригінал (у подачі CNN): Biden argued that the US 'withdrawal signaled "ending an era of major military operations to remake other countries."

1. Ставлю перше питання: так значить, досі ми жили в еру великих військових операцій з перебудови ("перероблення", переформатування) інших країн? Дуже цікаво... Втім, навіть Фарід Закарія в нещодавніх дебатах із Нілом Фергюсоном визнав, що США — це країна, яка після 1945 року найчастіше порушувала суверенітет інших країн. Факт неприємний, але, все ж таки, факт.

Важливо

Кінець історії. Чому поразка США в Афганістані — провісник нового світопорядку

Можлива відповідь: так, так воно і було. Яка ж була головна мета? Спробуйте самі відповісти на це питання.

2. Ставлю друге питання: з чим пов'язана така радикальна зміна міжнародної доктрини? Ось так, раптово.

Можливі відповіді:

А. Це коштує дорого. Озвучена вартість одного дня війни в Афганістані: 300 мільйонів доларів. Але раніше на це якось не звертали уваги. Й утримання військових баз США по всьому світу теж недешева справа. І військовий бюджет США непорівнянний з військовими бюджетами навіть найбільших військових держав. Однак, чомусь саме зараз заговорили про гроші. Цікаво...

Важливо

НАТО не допоможе. Чим небезпечні для обороноздатності України ілюзії про вступ в Альянс

В. Це пов'язано з людськими втратами. Америка втрачає своїх громадян у подібних операціях. Але те, що військові операції пов'язані з людськими втратами, було якось відомо і до цього дня. Просто зараз потрібно створити дуже сильний захисний шар риторичних умовлянь. Тому не зайве нагадати про цінність людського життя...

[ + – ] Відоме фото з Байденом, який спотикається під час підйому по трапу літака, стало символом неадекватності нинішньої адміністрації США викликам сучасності.

С. Це зробить Америку сильнішою. Байден: "Якщо ми залишимо позаду такий образ думок (тобто йдеться про революцію в способі мислення — Авт.) і такий вид великомасштабних військових операцій, то у себе вдома (як зворушливо — Авт.) станемо сильнішими, ефективнішими і безпечнішими".

Але ж зовсім нещодавно демократи і "все прогресивне людство" так лаяли бідного Трампа за America First. Ось прийде Байден, говорили вони, і США знову займуть своє гідне місце світового лідера і назавжди забудуть ці самоізоляціоністські заклинання "вискочки Трампа".

D. Настав час. Змінилася громадська думка. Але чому вона змінилася?

3. Ставлю головне питання: чи означає сказане Байденом, що США відмовляється від своєї "цивілізаційної місії" (демократизація світу, поширення та підтримка фундаментальних свобод)?

Відповісти на це питання ствердно, означає визнати повний крах "американської епохи". Байден не заявить прямо, що США відмовляється від такої місії.

Скоріше, йдеться про подальше виконання цієї місії дипломатичним шляхом (по-суті, економічним і політичним, за допомогою тиску, санкцій або обіцянок.

Але про це в промові жодного слова, і так зрозуміло). Але невже таким шляхом можна чогось досягти в "діалозі" з диктаторами або авторитарними лідерами?

І як розуміти парафраз висловлювання Байдена: So, too, did he explain that the era of invading countries with an aim toward installing American values was no longer viable? Що тут означає "американські цінності"?

Саме американські (національні інтереси) або загальнолюдські (демократія і фундаментальні свободи)? І що тепер буде зі світовою демократією і демократизацією світу?

І чи не підтверджує це моє твердження, що світ вступає в пост-ціннісну та прагматичну фазу свого існування? Принаймні, в масштабі нового світопорядку, що народжується. І це саме в той час, коли так багато говорять про цінності?

Питань, насправді ще більше. І, на жаль, на них немає чітких і виразних відповідей. Але те, що світ стрімко змінюється в сторону далеко не привабливу і сторону, яка мало обнадіює людей зі здоровим глуздом, це факт.

Що ж, будемо уважно спостерігати...

Першоджерело.