Кінець історії. Чому поразка США в Афганістані — провісник нового світопорядку

Те, що відбувається в Афганістані — один з етапів формування нового світопорядку. З правилами, цінностями і цілями, які досі не усвідомлені і не сформульовані. Ця трансформація світопорядку відбувається з 1990 року, останні три десятиліття. Крах лібералізму, захід "американської епохи" — це вже старі істини, що стали банальністю. Зараз потрібно думати про сьогодення і майбутнє, а не про минуле.

Для мене те, що відбувається зараз — колапс політичного мислення в обличчі представників провідних світових think tank'ів. Про це я писав вчора на одному зі своїх майданчиків. Я розбирав випадок експрезидента-втікача Афганістану Ашрафа Гані, типового фондівського "відмінника" і "експерта". Його CV — це Колумбійський, Каліфорнійський, Гарвардський і Стенфордський університети, робота у Світовому банку, визнання його у 2013 році 2-м у списку 100 кращих мислителів світу і таке інше. Усе це насправді виявилося димом.

[ + – ] "Державотворення ніколи не було місією США в Афганістані" — Джо Байден.

Але я зараз не про це. Мені цікаво розібрати висловлювання Джо Байдена, його оцінку "ситуації" (якщо це можна так назвати).

1. Перша дивовижна фраза: "Пан Гані наполягав (!!! — А.Б.), що афганські сили будуть боротися. Очевидно, він виявився неправий". Оригінал: "Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight. And obviously he was wrong."

Чудово! "Пан Гані" виявився крайнім. А сотні політекспертів з провідних think tank'ів не береться до уваги? Що вони стверджували? Про це ми не дізнаємося.

2. Друга дивовижна фраза: "Американці не можуть і не повинні гинути і битися в тій війні, яку самі афганці не хочуть вести за себе". Зрозуміло, що в цьому випадку (так випливає зі змісту висловлювання) винні афганці.

Але виникає питання: а як американці опинилися в Афганістані? З якою місією вони туди прибули?

3. А на це відповідає третя дивовижна фраза: "Державотворення (в іншому перекладі — " нації " — А.Б.) ніколи не було місією США в Афганістані". Ось так, "ніколи". А що ж було "місією"? Її метою було (цитую ВВС, це парафраз слів Байдена) "запобігання терактам на американській території". СNN дає пряму цитату: Biden added that the US national interest in Afghanistan has always been "preventing a terrorist attack on American home land," and that that US mission had already been met.

Так ось воно що! Щоб "запобігти терактам на американській території" на кін ставиться доля іншої держави (при цьому "побудова" цієї самої держави не входить у "місію").

4. А ось четверта фраза викликає повагу. Це слова зрілого політика: "Я наполягаю на своєму рішенні". Правда, потрібно було додати, що це рішення було дуже погано і непрофесійно виконано. Але це вже деталі.

Тепер варто очікувати включення інформаційних шумів, які заглушать цей незграбний момент десятих чисел серпня 2021 року. Потрібно, щоб про ці дні швидше забула "світова спільнота". Необхідні нові інформаційні приводи. Чекаємо їх з нетерпінням.

Ось тільки, боюся, від руйнування будівлі старого світопорядку з не меншим шумом незабаром відпаде ще не одна частина. Будівля стара і ремонту, швидше за все, не підлягає. Правда, є поки випробувані методи колишньої і перевіреної у віртуальних боях практики: вдавати вигляд, що будівля прекрасна, міцна, естетично чудова і простоїть ще кілька сотень років.

Що ж, нотка оптимізму не завадить нікому...

