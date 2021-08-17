Перемога села над містом. Чому провалилася спроба модернізації Афганістану

Про Афганістан. Широкими мазками.

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1. Провалилася чергова спроба модернізації Афганістану. У 20 столітті були як мінімум три такі спроби:

перша — у 20-і роки минулого століття;

20-і роки минулого століття; друга — модернізація 60-х і початку 70-х рр. за часів короля Захір-шаха; третя — Саурська революція і спроба соціалістичної докорінної модернізації на чолі з НДПА (Народно-Демократична партія Афганістану — партія комуністичної спрямованості, яка скине Захір-шаха в середині 1970-х років — Ред);

і у 21 столітті — спроба верхівкової модернізації за лекалами Заходу.

2. Учергове кишлак в Афганістані переміг місто. Сільські жителі, на чолі з місцевим поміщиком і муллою — перемогли центральну владу в Кабулі, змусивши згорнути спробу модернізації країни. Міська інтелігенція, яка щоразу була опорою політики модернізації — учергове програла.

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3. Талібан — радикальний, клерикально-фундаменталістський АНТИМОДЕРНІЗАТОРСЬКИЙ за своєю суттю, військово-політичний рух, що зміг осідлати антимодернізаторські, традиційно-патріархальні настрої афганської сільської глибинки.

Тому говорити про те, що "Талібан" це штучне явище — неправильно. "Талібан" висловлює глибинні антимодернізаторські сподівання сільській глибинці Афганістану. І тому він переміг.

4. Нинішній Талібан 2.0. — це всерйоз і надовго. Немає Північного Альянсу, немає фігури, рівної покійному Ахмад шаху Масуду. Перший "Талібан" у дев'яності визнали за 5 років його влади в Афганістані всього три країни. Думаю, цей "Талібан" і його владу визнають набагато більше країн і набагато швидше.

5. Нинішня сила "Талібану" — одночасно його слабкість. Опора на сільський Афганістан дозволила захопити владу. Але одночасно ця опора різко звужує можливості щодо формулювання позитивного, перш за все економічного і соціального, порядку для всієї країни, для всіх етнічних груп, для всіх племен і бізнес-груп.

[ + – ] Нинішній Талібан 2.0. — це всерйоз і надовго.

Як розвивати економіку і залучати інвестиції, якщо жоден лідер "Талібану" (який насправді мало що контролює, тому що те, що називають цим ім'ям зараз — це строкатий конгломерат племінних і сільських ополчень, де власне "Талібан" у його чистому вигляді — це тільки близько 15-20 тисяч справжніх талібів) не зможе жорстко гарантувати недоторканність інвестицій і фізичне виживання інвестора, його співробітників?

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І це тільки частина питань, на які Талібан, який захопив владу, повинен дати відповіді.

Маю велику надію, що тепер, нарешті, Узбекистан у своїй афганській політиці піде від битої карти у вигляді генерала Дустума (лідер одного з антиталібських ополчень Афганістану, етнічний узбек і колишній віцепрезидент цієї країни — Ред). Він біг від талібів у кінці 90-х рр., він двічі тікав від них за останні півтора місяці. Я думаю, цей персонаж уже зжив себе.

Маю велику надію, що в Узбекистані, у колах приймають рішення, немає людей, які б вірили в те, що "Талібан" змінився. Сірий вовк, чорний вовк, білий вовк — немає різниці. Він залишається вовком. І хай там що говорять нинішні керівники Талібану своїм ворогам (а ми вороги для них, і помилятися в цьому питанні не варто) — це свідома брехня.

Сподіваюся, у зовнішній і зовнішньоекономічній політиці Узбекистану буде більше прагматизму при плануванні і реалізації великих економічних та інфраструктурних проектів з Афганістаном (чого стало явно не вистачати в останні роки). Головний принцип нашої політики щодо Афганістану повинен бути один: "Узбекистан нічого не винен Афганістану".

Так, торгувати треба, експортувати нашу продукцію треба. Усе інше, усі великі проекти — залишаємо, як мінімум, на середньострокову перспективу. А, може, і довше. Усе буде залежати від того, як "Талібан" буде справлятися з економічними питаннями і політичним врегулюванням усередині Афганістану. А це — дуже непросто.

Такі думки щодо того, що відбувається в Афганістані сьогодні і які виклики та наслідки це матиме для нас у середньостроковій перспективі.

Першоджерело.