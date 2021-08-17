Победа села над городом. Почему провалилась попытка модернизации Афганистана

Об Афганистане. Широкими мазками.

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1. Провалилась очередная попытка модернизации Афганистана. В 20 веке были как минимум три такие попытки:

первая — в 20-е годы прошлого века;

вторая — модернизация 60-х и начала 70-х гг. во времена короля Захир-шаха; третья- Саурская революция и попытка социалистической коренной модернизации во главе с НДПА (Народно-Демократическая партия Афганистана — партия коммунистической направленности, свергнувшая Захир-шаха в середине 1970-х годов — Ред);

и в 21 веке — попытка верхушечной модернизации по лекалам Запада.

2. В очередной раз кишлак в Афганистане победил город. Сельские жители, во главе местным помещиком и муллой – победили центральную власть в Кабуле, заставив свернуть попытку модернизации страны. Городская интеллигенция, которая каждый раз была опорой политики модернизации — в очередной раз проиграла.

Важно

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3. Талибан — радикальное, клерикально-фундаменталистское АНТИМОДЕРНИЗАТОРСКОЕ по своей сути, военно-политическое движение, смог оседлать антимодернизаторские, традиционно-патриархальные настроения афганской сельской глубинки.

Поэтому говорить о том, что "Талибан" это искусственное явление — неправильно. "Талибан" выражает глубинные антимодернизаторские чаяния сельской глубинки Афганистана. И поэтому он победил.

4. Нынешний Талибан 2.0. – это всерьез и надолго. Нет Северного Альянса, нет фигуры равной покойному Ахмад шаху Масуду. Первый "Талибан" в девяностые признали за 5 лет его власти в Афганистане всего три страны. Думаю, этот "Талибан" и его власть признают гораздо больше стран и гораздо быстрее.

5. Нынешняя сила "Талибана" – одновременно его слабость. Опора на сельский Афганистан позволила захватить власть. Но одновременно эта опора резко сужает возможности по формулированию позитивной, прежде всего, экономической и социальной, повестки для всей страны, для всех этнических групп, для всех племен и бизнес-групп.

[ + – ] Нынешний Талибан 2.0. – это всерьез и надолго.

Как развивать экономику и привлекать инвестиции, если ни один лидер "Талибана" (который на самом деле мало что контролирует, потому что то, что называют этим именем сейчас — это пестрый конгломерат племенных и сельских ополчений, где собственно "Талибан" в его чистом виде- это только около 15-20 тысяч настоящих талибов) не сможет жестко гарантировать неприкосновенность инвестиций и физическое выживание инвестора, его сотрудников?

Важно

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И это только часть вопросов, на которые Талибан, захвативший власть, должен дать ответы.

Очень надеюсь, что теперь, наконец то Узбекистан в своей афганской политике уйдет от битой карты в виде генерала Дустума (лидер одного из антиталибских ополчений Афганистана, этнический узбек и бывший вице-президент этой страны — Ред). Он бежал от талибов в конце 90-х гг., он дважды бежал от них за последние полтора месяца. Я думаю, этот персонаж уже изжил себя.

Очень надеюсь, что в Узбекистане, в кругах принимающих решения, нет людей, которые бы верили в то, что "Талибан" изменился. Серый волк, черный волк, белый волк- нет разницы. Он остается волком. И чтобы ни говорили нынешние руководители Талибан своим врагам (а мы враги для них и заблуждаться в этом вопросе не стоит) – это сознательная ложь.

Надеюсь, у внешней и внешнеэкономической политики Узбекистана будет больше прагматизма при планировании и реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов с Афганистаном (чего стало явно не хватать в последние годы). Главный принцип нашей политики в отношении Афганистана должен быть один: "Узбекистан ничего не должен Афганистану".

Да, торговать надо, экспортировать нашу продукцию надо. Все остальное, все большие проекты – оставляем, как минимум, на среднесрочную перспективу. А может и дольше. Все будет зависеть от того, как "Талибан" будет справляться с экономическими вопросами и политическим урегулированием внутри Афганистана. А это – очень непросто.

Такие мысли в отношении того, что происходит в Афганистане сегодня и какие вызовы и последствия она несет для нас в среднесрочной перспективе.

Первоисточник.