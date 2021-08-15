Крах карточного домика. Почему в Афганистане победил "Талибан" и что там будет дальше

Коллапс афганской власти на фоне вывода американских войск как нельзя лучше показывает масштабы неудачи не только "глобальной войны с террором", объявленной Джорджем Бушем-младшим, но и политики Вашингтона в гуманитарной, культурной и военной сферах. Спустя 20 лет, потратив более чем $1,5 трлн, потеряв почти 2,5 тысячи американских солдат, единственное, что сумели построить США в Афганистане — это колоссальных размеров карточный домик, полностью зависимый от внешней помощи и иностранного военного присутствия.

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Ни заверения союзников, ни американское военное снаряжение, ни курс обучения иностранных инструкторов, ни дорогая американская техника, ни даже десятки миллиардов долларов налогоплательщиков на программы по внедрению культурных кодов и ценностей западной жизни в афганский быт не помогли.

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В 50 км от Кабула. Что пишут мировые СМИ о блицкриге "Талибана" (карта, фото, видео)

Всего за одну неделю талибы захватили 19 из 34 административных центров, включая 2-й по величине город Кандагар с аэропортом, плодородную долину Гильменд с Лашкаргахом, твердыни "Северного альянса" Шибарган и и значительную часть государственной границы с Таджикистаном, Узбекистаном, Ираном, Пакистаном. С северо-запада перед ними — провинция Фарьяб, которая пока что удерживается правительственными силами, но уже находится под чудовищным натиском талибов.

Уже когда писались эти строки стало известно, что талибам сдали и авиабазу "Баграм", и Кабул.

К утру 15 августа Кабул был окружен со всех сторон и обесточен. Основные трассы перекрыты. Но штурма города не было, центральные власти, под нажимом американцев, решили сдать столицу и мирно передать власть талибам. Ни о каком сражении с противником речь не идет, а местные жители, в общем-то, не сильно сопротивляются.

Таким образом, проамериканская администрация и ее армия сумели продержаться под натиском талибов ровно неделю, пока наконец админцентры провинций не начали падать один за другим, да так стремительно, что информационные агентства не успевали это отслеживать.

[ + – ] Два дня спустя красных точек на карте стало еще больше. Кабул сдался без боя Фото: aljazeera.com

Почти 200-тысячная афганская правительственная армия рассыпалась буквально за месяц. Кабул потерял 7 армейских корпусов, большую часть — без боя. Солдаты просто сдались и разбежались, устав от войны, не видя смысла сопротивляться и надеясь на заблаговременно объявленную талибами "всеобщую амнистию" для них.

Президент Ашраф Гани, еще вчера заявлявший в своем обращении к нации об уверенности в победе над талибами, слагает полномочия.

Сформировано переходное правительство, которое вскоре передаст бразды правления руководителям талибов.

"Талибан" вернулся, спустя 20 лет, даже более триумфально, нежели в 1990-х. Они захватили всю страну с минимальными потерями, получив в свое распоряжение огромное количество военной техники, оружия, снаряжения и боеприпасов.

Почему развалился "карточный домик" США в Афганистане

Как бы ни старались представители администрации Дж. Байдена сделать хорошую мину при плохой игре, Афганистан становится вторым Вьетнамом, хотя и в меньших масштабах, разумеется. Не уйти оттуда американцы не могли: этого много лет требовала общественность, а элитный консенсус сформировался еще при позднем Обаме.

У Дональда Трампа получилось начать этот процесс, но заканчивать его пришлось Байдену, для чего он использовал риторику своего предшественника. Вывод американских войск выглядит логичным с точки зрения внешнеполитических приоритетов Байдена: концентрация ресурсов и переориентация на тихоокеанское направление.

Однако это все равно не помогает скрыть тотальный провал политики США на Ближнем Востоке последних 20 лет, и не спасает от сопутствующих репутационных потерь.

Ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально. Коррумпированное и слабое центральное правительство оказалось неспособным организовать оборону крупных административных центров, воодушевить солдат, убедить население поддержать их и сформировать единый антиталибский фронт.

Война за сельскую местность была проиграна еще раньше. По большому счету, талибы оттуда никогда не уходили. В чем "Талибан" одержал убедительную победу над США и афганскими властями в Кабуле, так это в войне смыслов, культуры и идей. Идеологическая борьба американцами и их ставленниками проиграна всухую: у "Талибана" получилось создать действенную, эффективную пропаганду на идеях, привлекательных для значительной части афганцев.

Они сумели выстроить свою пропаганду на идеях, которые оказались куда более понятными и привлекательными для афганцев, нежели коррумпированное слабое правительство, 20 лет рассказывавшее о перемогах и пакистанских шпионах, но на деле мало что менявшее в жизни людей, особенно в провинции.

Даже те, кто не является фанатами талибов, не стали рисковать жизнью и выходить на улицы, ибо не видят разницы между проамериканской и талибской администрациями.

[ + – ] Правительство Афганистана оказалось неспособным организовать оборону крупных административных центров, воодушевить солдат Фото: Newsday.am

Например, 13 августа город Гардез (центр провинции Пактия) был сдан без боя, губернатор сам открыл двери для талибов и заключил с ними сделку. Местные жители не возражали. А город Таринкот (центр провинции Урузган) и вовсе сдали под нажимом местных старейшин, которые посчитали, что обороняться ценой жизни мирных жителей и разрушения инфраструктуры не стоит. Практически без единого выстрела были сданы Газни, Асадабад, Чагчаран и Шаран.

Единственные примеры более-менее успешной кооперации правительственных сил и народных ополчений — это Мазари-Шариф и Герат. В последнем афганская армия действовала совместно с легендарным командиров моджахедов из 1990-х годов, "гератским львом" Исмаилом-Ханом, благодаря чему они продержались 2,5 недели.

Впрочем, падение остальных провинций вокруг все равно переломило ситуацию в пользу "Талибана". Исмаил-Хан оказался предан частью ближайшего окружения, и сдался талибам. Последние и вовсе утверждают, что он присоединился к ним, присягнув на верность Исламскому эмирату Афганистана. Так это или нет, медийная картинка сделала свое дело: остальные влиятельные варлорды, могущественные проповедники и старейшины деморализованы и не захотят выступать против талибов, предпочитая договориться с ними.

В Мазари-Шарифе "антиталибский фронт" возглавляли два не менее известных полководца — лидер этнических таджиков из Исламского общества Афганистана Атта Мухаммед Нур и лидер узбеков, вице-президент Афганистана, маршал Абдель-Рашид Дустум. Однако последнему пришлось бежать из страны по известному мосту Дружбы, а Мазари-Шариф сдан.

Почему победили талибы

Успех "Талибана" обусловлен обширной сеткой информаторов, агентов влияния, простых сторонников и лояльных племенных старейшин в сельской местности, которую они выстраивали последние 20 лет, как только начали возвращаться в Афганистан в 2002 году.

Кроме того, талибы сумели создать образ, продаваемый обычным афганцам куда более успешно, нежели пропаганда теперь уже бывших кабульских властей. Несмотря на их жестокость, местные жители воспринимают талибов как "своих": верующих мусульман, воинов джихада, борющихся против иностранных оккупантов.

А бывшее афганское правительство — пособники оккупантов, коллаборационисты, да еще и возглавляются президентом, гражданином США, "десантированным" оттуда в Кабул, то есть самоуверенным чужаком, который не понимает здешних порядков. Афганские солдаты не имели никакой мотивации умирать за интересы такого правительства. Так что ключевая причина такого стремительного поражения противников талибов, прежде всего, в моральном духе.

[ + – ] Местные жители воспринимают талибов как "своих": верующих мусульман, воинов джихада, борющихся против иностранных оккупантов Фото: GettyImages.com

За 20 лет центральные власти не сумели объединить афганцев вокруг некой национальной идеи, провести социально-экономические реформы, уменьшить масштабы коррупции, усилить свое присутствие в регионах, наладить отношения с соседями. Авторитет властей был подорван, бывшие влиятельные варлорды стали политиками, и приумножили свое состояние, тогда как условия жизни в их вотчинах не сильно изменились. Этим можно отчасти объяснить, почему "Талибан" с такой легкостью взял даже северные провинции, где у них никогда не было сильных позиций.

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Талибы сильнее, чем были 20 лет назад. Они располагают численностью до 60 тысяч бойцов, имея в резерве еще 20-30 тысяч человек среди крестьян в провинциях. За 20 лет подпольной партизанской борьбы, они не отдали американцам и Кабулу контроль над регионами, сохраняя до 30% пассивного контроля над страной.

По большому счету, бывшие центральные власти не имели серьезного влияния за пределами столицы и некоторых крупных городов: дальше начиналась местечковая политика, завязанная на локальных альянсах племен, кланов, племенных конфедераций и сельских старейшин. В этой мини-игре престолов "Талибан" чаще обыгрывал Кабул и американцев.

"Талибан" снова вернулся в Кабул и будет управлять страной, опираясь на своих сторонников и союзы с местными элитами, построив некую исламскую политическую систему и демонтируя остатки квази-демократии, которую тут пытались возвести американцы.

Талибан на международной арене. Кто готов признать талибов?

Первостепенной задачей талибов станет недопущение появления этнического очага сопротивления в северных регионах, чтобы не повторилась история с "Северным альянсом". "Талибан" уже превзошел сам себя, когда начал свой поход на Кабул в июне именно с захвата северных провинций. Однако этого недостаточно для удержания власти.

Этнические узбеки и таджики, проживающие на этих территориях, не доверяют талибам, и ожидают от них взвешенной и умеренной политики. Это потребует от руководства "Талибана" необыкновенной политической гибкости, дипломатической хитрости и идеологических уступок. Сложно предсказать, как они поведут себя, придя во власть.

Безусловно, за 20 лет движение немного изменилось, как и поколение их лидеров. Однако в последнее время, на фоне военных успехов, уже были заметны некоторые разногласия между умеренным крылом "Талибана", которые возглавляют международные переговоры с внешними игроками в Дохе (политический офис "Талибана" во главе с Абдель-Гани Барадаром), и радикалами из "сети Хаккани", ратующими за установление единоличного владычества талибов над всем Афганистаном.

[ + – ] У талибов есть высокие шансы быть признанными на международном уровне

Кроме того, перед "Талибаном" встанет вопрос формирования их внешней легитимности.

Без международного признания и подавления потенциальных очагов сопротивления в не-пуштунских этно-географических регионах, талибы не могут рассчитывать на стабильное управление Афганистаном. В таком случае, они будут обречены продолжать гражданскую войну, их власть будет становиться все более неустойчивой, а страна будет расползаться, раскалываясь на отдельные этно-конфессиональные анклавы, открывая дорогу радикальным террористическим группировкам, таким как "Исламское государство".

Такой сценарий не выгоден ни талибам, ни соседним государствам. Последние опасаются не столько "Талибана" (как национально-религиозное движение, "Талибан" не имеет никаких амбиций за пределами Афганистана, поэтому риск конфликта между талибским Афганистаном и соседями невелик), а своих местных экстремистов, подъем которых неизбежен на фоне постоянной нестабильности у границ и гуманитарного кризиса в случае очередных волн афганских беженцев.

Западные страны (США и европейские союзники) уже не раз давали понять, что для них захват Кабула — это "красная черта", переступив которую, талибы обрекут себя на изоляцию и санкционное давление. Впрочем, за этими политическими декларациями трудно понять, как будут действовать внешние игроки на самом деле.

С одной стороны, игнорировать явное нарушение талибами мирных договоренностей или массовые нарушения прав человека Западу будет трудно.

С другой стороны, включается фактор реальной политики: чем больше Запад будет отказываться от талибского Афганистана, тем выше вероятность того, что его подхватят конкуренты: Россия, Китай, Пакистан, Индия, Турция, монархии Залива, то есть все страны, не связанные моральными обязательствами, для которых отсутствие демократии или жестокость талибов не являются чем-то принципиальным.

Уже сейчас просматриваются контуры возможного сотрудничества по афганскому вопросу по линии Пекин-Москва-Исламабад-Анкара при поддержке стран Центральной Азии.

Таким образом, у талибов есть высокие шансы быть признанными на международном уровне, так как почти все внешние силы в этом заинтересованы. Однако если одним все равно, какую форму примет талибское правление, другие нуждаются в каком-то фантике, в который можно это обернуть (например, вхождение "Талибана" в состав некой коалиции), чтобы объяснить признание боевиков самим себе и общественности.

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Тот же Китай демонстрирует удивительную гибкость в отношениях с "Талибаном". Пекин не просто наладил с ними коммуникацию на высшем политическом уровне, но и достиг предварительных договоренностей: КНР помогает талибскому Афганистану деньгами и проектами, а взамен талибы не трогают вопрос мусульман-уйгуров в Синцзяне и разрывают связи с исламской экстремистской группировкой "Исламская партия Восточного Туркестана", в которой воюют китайские уйгуры.

Глядя, как Китай и другие государства, спешат установить контакты с представителями "Талибана", США и ЕС оказываются на обочине. Это, скорее всего, вынудит их изменить свою позицию по Афганистану и "Талибану". Если Штаты и их союзники утратят инициативу и не смогут найти общий язык с "Талибаном" и новым правительством, в котором они будут ключевыми участниками, они могут столкнутся с целой осью соперников, которые зайдут в пост-американский Афганистан.