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Мнения Война в Израиле

Война с боевиками ХАМАС. Что происходит в Израиле, 5 оперативных выводов

Внезапное нападение боевиков повлияет на политические расклады в Израиле после окончания боев. Террористы стремятся сорвать сделку между Израилем и Саудовской Аравией. Арабам будет намного труднее принимать мир с Израилем, ведь большинство мусульманского населения на стороне палестинцев, считает эксперт по международным отношениям Илия Куса.

Илия Куса
Илия Куса
Эксперт по международным отношениям
eye 1153
ХАМАС, Сектор Газа, Израиль, новости Израиль, война в Израиле
Фото: Getty Images | Боевики ХАМАС совершили комбинированную атаку на Израиль
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По очередной эскалации между Израилем и Газой. Некоторые промежуточные выводы.

1. Израиль оказался явно не готов к такому. И это отразится на внутриполитических раскладах после завершения боевых действий. Возможно, даже приведет к отставке правительства, как это было в 2021 году.

2. Боевики ХАМАС совершили комбинированную атаку с использованием ракетных ударов, беспилотников со взрывчаткой, мобильных малочисленных ДРГ и дельтапланов. На лицо явное изменение тактики по сравнению с предыдущими операциями, что позволило им проникнуть на территорию Израиля, захватить базу пограничников и даже несколько населенных пунктов.

3. Пока война идет между Газой и Израилем, как всегда. Говорить о какой-то войне апокалиптических региональных масштабов нельзя. На Западном берегу пока неясно, будет ли восстание или нет. "Хезболла" к войне не присоединялась, как и группировки Ирана в Сирии. Надо смотреть.

4. Эскалация могла быть связана с желанием боевиков ХАМАС сорвать заключение политической сделки Израиля и Саудовской Аравии. Арабские страны теперь будут вынуждены реагировать, и не смогут явно поддержать Израиль из-за того, что их население симпатизирует палестинцам. Это может поставить на паузу нормализацию Израиля и Саудии, но вряд ли развалит ее окончательно.

5. Нетаньяху будет вынужден реагировать, в том числе чтобы не потерять лицо окончательно. Возможно, пойдет на наземную военную операцию в Газе, которая будет сложной, дорогостоящей и кровавой. И непонятно, чем она закончится, учитывая, что ответа на вопрос "Что делать с Газой?" ни у кого уже много лет нет.

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