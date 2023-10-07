Війна з бойовиками ХАМАС. Що відбувається в Ізраїлі, 5 оперативних висновків

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Щодо чергової ескалації між Ізраїлем і Ґазою. Деякі проміжні висновки.

1. Ізраїль виявився явно не готовим до такого. І це позначиться на внутрішньополітичних розкладах після завершення бойових дій. Можливо, навіть призведе до відставки уряду, як це було 2021 року.

2 Бойовики ХАМАС здійснили комбіновану атаку з використанням ракетних ударів, безпілотників з вибухівкою, мобільних нечисленних ДРГ і дельтапланів. На обличчя явна зміна тактики порівняно з попередніми операціями, що дозволило їм проникнути на територію Ізраїлю, захопити базу прикордонників і навіть кілька населених пунктів.

3. Поки що війна йде між Ґазою та Ізраїлем, як завжди. Говорити про якусь війну апокаліптичних регіональних масштабів не можна. На Західному березі поки незрозуміло, буде повстання чи ні. "Хезболла" до війни не приєднувалася, як і угруповання Ірану в Сирії. Треба дивитися.

4 Ескалація могла бути пов'язана з бажанням бойовиків ХАМАС зірвати укладення політичної угоди Ізраїлю і Саудівської Аравії. Арабські країни тепер будуть змушені реагувати, і не зможуть явно підтримати Ізраїль через те, що їхнє населення симпатизує палестинцям. Це може поставити на паузу нормалізацію Ізраїлю та Саудії, але навряд чи розвалить її остаточно.

5. Нетаньягу буде змушений реагувати, зокрема щоб не втратити обличчя остаточно. Можливо, піде на наземну військову операцію в Ґазі, яка буде складною, дорогою і кривавою. І незрозуміло, чим вона закінчиться, враховуючи, що відповіді на запитання "Що робити з Ґазою?" ні в кого вже багато років немає.

Джерело.