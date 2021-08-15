Крах карткового будиночка. Чому в Афганістані переміг "Талібан" і що там буде далі

Колапс афганської влади на тлі виведення американських військ якнайкраще показує масштаби невдачі не тільки "глобальної війни з терором", оголошеної Джорджем Бушем-молодшим, а й політики Вашингтона в гуманітарній, культурній та військовій сферах. Через 20 років, витративши більше ніж $1,5 трлн, втративши майже 2,5 тисячі американських солдатів, єдине, що зуміли побудувати США в Афганістані — це колосальних розмірів картковий будиночок, повністю залежний від зовнішньої допомоги та іноземної військової присутності.

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Ні запевнення союзників, ні американське військове спорядження, ні курс навчання іноземних інструкторів, ні дорога американська техніка, ні навіть десятки мільярдів доларів платників податків на програми з впровадження культурних кодів і цінностей західного життя в афганський побут не допомогли.

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За 50 км від Кабула. Що пишуть світові ЗМІ про бліцкриг "Талібану" (карта, фото, відео)

Всього за один тиждень таліби захопили 19 з 34 адміністративних центрів, включаючи 2-ге за величиною місто Кандагар з аеропортом, родючу долину Гільменд з Лашкаргасі, твердині "Північного альянсу" Шибарган і значну частину державного кордону з Таджикистаном, Узбекистаном, Іраном, Пакистаном. З північного заходу перед ними — провінція Фарьяб, яка поки що утримується урядовими силами, але вже знаходиться під жахливим натиском талібів.

Уже коли писалися ці рядки стало відомо, що талібам здали і авіабазу "Баграм", і Кабул.

На ранок 15 серпня Кабул був оточений з усіх боків і знеструмлений. Основні траси перекриті. Але штурму міста не було, центральна влада, під натиском американців, вирішила здати столицю і мирно передати владу талібам. Ні про яку битв6і з противником не йдеться, а місцеві жителі, загалом, не сильно чинять опір.

Таким чином, проамериканська адміністрація та її армія зуміли протриматися під натиском талібів рівно тиждень, поки нарешті адмінцентри провінцій не почали падати один за іншим, та так стрімко, що інформаційні агентства не встигали це відстежувати.

[ + – ] Два дні потому червоних точок на карті стало ще більше. Кабул здався без бою Фото: aljazeera.com

Майже 200-тисячна афганська урядова армія розсипалася буквально за місяць. Кабул втратив 7 армійських корпусів, більшу частину — без бою. Солдати просто здалися і розбіглися, втомившись від війни, не бачачи сенсу пручатися і сподіваючись на завчасно оголошену талібами "загальну амністію" для них.

Президент Ашраф Гані, який ще вчора заявляв у своєму зверненні до нації про впевненість у перемозі над талібами, складає повноваження.

Сформовано перехідний уряд, який незабаром передасть кермо влади керівникам талібів.

"Талібан" повернувся, через 20 років, навіть тріумфальніше, ніж у 1990-х. Вони захопили всю країну з мінімальними втратами, отримавши у своє розпорядження величезну кількість військової техніки, зброї, спорядження та боєприпасів.

Чому розвалився "картковий будиночок" США в Афганістані

Як би не намагалися представники адміністрації Дж. Байдена зробити хорошу міну при поганій грі, Афганістан стає другим В'єтнамом, хоча і в менших масштабах, зрозуміло. Не піти звідти американці не могли: цього багато років вимагала громадськість, а елітний консенсус сформувався ще при пізньому Обамі.

У Дональда Трампа вийшло почати цей процес, але закінчувати його довелося Байдену, для чого він використовував риторику свого попередника. Виведення американських військ виглядає логічним з точки зору зовнішньополітичних пріоритетів Байдена: концентрація ресурсів і переорієнтація на тихоокеанський напрямок.

Однак це все одно не допомагає приховати тотальний провал політики США на Близькому Сході останніх 20 років, і не рятує від супутніх репутаційних втрат.

Ситуація виявилася гіршою, ніж передбачалося спочатку. Корумпований і слабкий центральний уряд виявився нездатним організувати оборону великих адміністративних центрів, надихнути солдатів, переконати населення підтримати їх і сформувати єдиний антиталібський фронт.

Війна за сільську місцевість була програна ще раніше. За великим рахунком, таліби звідти ніколи не йшли. У чому "Талібан" здобув переконливу перемогу над США і афганськими властями в Кабулі, так це у війні смислів, культури та ідей. Ідеологічна боротьба американцями та їхніми ставлениками програна всуху: "Талібану" вийшло створити дієву, ефективну пропаганду на ідеях, привабливих для значної частини афганців.

Вони зуміли вибудувати свою пропаганду на ідеях, які виявилися набагато зрозумілішими і привабливішими для афганців, ніж корумпований слабкий уряд, що 20 років розповідає про перемоги і пакистанських шпигунів, але на ділі мало що змінював у житті людей, особливо в провінції.

Навіть ті, хто не є фанатами талібів, не стали ризикувати життям і виходити на вулиці, бо не бачать різниці між проамериканською і талібською адміністраціями.

[ + – ] Уряд Афганістану виявився нездатним організувати оборону великих адміністративних центрів, надихнути солдатів Фото: Newsday.am

Наприклад, 13 серпня місто Гардез (центр провінції Пактія) було здане без бою, губернатор сам відкрив двері для талібів та уклав з ними угоду. Місцеві жителі не заперечували. А місто Тарінкот (центр провінції Урузган) і зовсім здали під натиском місцевих старійшин, які подумали, що оборонятися ціною життя мирних жителів і руйнування інфраструктури не варто. Практично без єдиного пострілу були здані Газні, Асадабад, Чагчаран і Шаран.

Єдині приклади більш-менш успішної кооперації урядових сил і народних ополчень — це Мазарі-Шаріф і Герат. В останньому афганська армія діяла спільно з легендарним командиром моджахедів з 1990-х років, "Гератським левом" Ісмаїлом-Ханом, завдяки чому вони протрималися 2,5 тижні.

Втім, падіння інших провінцій навколо все одно переламало ситуацію на користь "Талібану". Ісмаїл-Хан виявився відданий частиною найближчого оточення, і здався талібам. Останні взагалі стверджують, що він приєднався до них, присягнувши на вірність Ісламському емірату Афганістану. Так це чи ні, медійна картинка зробила свою справу: інші впливові варлорди, могутні проповідники і старійшини деморалізовані і не захочуть виступати проти талібів, вважаючи за краще домовитися з ними.

В Мазарі-Шаріфі "антиталібський фронт" очолювали два не менш відомих полководця — лідер етнічних таджиків з Ісламського товариства Афганістану Атта Мухаммед Нур і лідер узбеків, віцепрезидент Афганістану, маршал Абдель-Рашид Дустум. Однак останньому довелося тікати з країни відомим мостом Дружби, а Мазарі-Шаріф зданий.

Чому перемогли таліби

Успіх "Талібану" обумовлений великою сіткою інформаторів, агентів впливу, простих прихильників і лояльних племінних старійшин в сільській місцевості, яку вони вибудовували останні 20 років, як тільки почали повертатися в Афганістан у 2002 році.

Крім того, таліби зуміли створити образ, який продається звичайним афганцям набагато успішніше, ніж пропаганда тепер уже колишньої кабульської влади. Незважаючи на їх жорстокість, місцеві жителі сприймають талібів як "своїх": віруючих мусульман, воїнів джихаду, що борються проти іноземних окупантів.

А колишній афганський уряд — пособники окупантів, колабораціоністи, та ще й очолюються президентом, громадянином США, який "десантувався" звідти в Кабул, тобто самовпевненим чужаком, який не розуміє тутешніх порядків. Афганські солдати не мали ніякої мотивації вмирати за інтереси такого уряду. Так що ключова причина такої стрімкої поразки супротивників талібів, перш за все, в моральному дусі.

[ + – ] Місцеві жителі сприймають талібів як "своїх": віруючих мусульман, воїнів джихаду, що борються проти іноземних окупантів Фото: GettyImages.com

За 20 років центральна влада не зуміла об'єднати афганців навколо якоїсь національної ідеї, провести соціально-економічні реформи, зменшити масштаби корупції, посилити свою присутність в регіонах, налагодити відносини з сусідами. Авторитет влади був підірваний, колишні впливові варлорди стали політиками, і примножили свої статки, тоді як умови життя в їх вотчинах не сильно змінилися. Цим можна частково пояснити, чому "Талібан" з такою легкістю узяв навіть північні провінції, де у них ніколи не було сильних позицій.

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Таліби сильніші, ніж були 20 років тому. Вони мають у своєму розпорядженні чисельністю до 60 тисяч бійців, маючи в резерві ще 20-30 тисяч осіб серед селян у провінціях. За 20 років підпільної партизанської боротьби, вони не віддали американцям і Кабулу контроль над регіонами, зберігаючи до 30% пасивного контролю над країною.

За великим рахунком, колишня центральна влада не мала серйозного впливу за межами столиці та деяких великих міст: далі починалася містечкова політика, зав'язана на локальних альянсах племен, кланів, племінних конфедерацій та сільських старійшин. У цій міні-грі престолів "Талібан" частіше обігравав Кабул і американців.

"Талібан" знову повернувся до Кабула і керуватиме країною, спираючись на своїх прихильників і союзи з місцевими елітами, побудувавши якусь ісламську політичну систему і демонтуючи залишки квазі-демократії, яку тут намагалися звести американці.

Талібан на міжнародній арені. Хто готовий визнати талібів?

Першочерговим завданням талібів стане недопущення появи етнічного вогнища опору у північних регіонах, щоб не повторилася історія з "Північним альянсом". "Талібан" вже перевершив сам себе, коли почав свій похід на Кабул у червні саме з захоплення північних провінцій. Однак цього недостатньо для утримання влади.

Етнічні узбеки і таджики, які проживають на цих територіях, не довіряють талібам, і очікують від них зваженої та помірної політики. Це вимагатиме від керівництва "Талібану" незвичайної політичної гнучкості, дипломатичної хитрості та ідеологічних поступок. Складно передбачити, як вони поводитимуть себе, прийшовши до влади.

Безумовно, за 20 років рух трохи змінився, як і покоління їхніх лідерів. Однак зараз, на тлі військових успіхів, вже видно деякі розбіжності між помірним крилом "Талібану", яке очолюють міжнародні переговори із зовнішніми гравцями в Досі (політичний офіс "Талібану" на чолі з Абдель-Гані Барадаром), і радикалами з "Мережі Хаккані", які борються за штурм Кабула, силове захоплення влади і встановлення одноосібного панування талібів над усім Афганістаном.

[ + – ] У талібів є високі шанси бути визнаними на міжнародному рівні

Крім того, перед "Талібаном" постане питання формування їх зовнішньої легітимності.

Без міжнародного визнання і придушення потенційних вогнищ опору в не-пуштунських етно-географічних регіонах, таліби не можуть розраховувати на стабільне управління Афганістаном. У такому випадку, вони будуть приречені продовжувати громадянську війну, їхня влада буде ставати все більш нестійкою, а країна буде розповзатися, розколюючись на окремі етно-конфесійні анклави, відкриваючи дорогу радикальним терористичним угрупованням, таким як "Ісламська держава".

Такий сценарій не вигідний ні талібам, ні сусіднім державам. Останні побоюються не так "Талібану" (як національно-релігійний рух, "Талібан" не має жодних амбіцій за межами Афганістану, тому ризик конфлікту між талібським Афганістаном і сусідами невеликий), а своїх місцевих екстремістів, підйом яких неминучий на тлі постійної нестабільності біля кордонів і гуманітарної кризи ц разі чергових хвиль афганських біженців.

Західні країни (США і європейські союзники) вже не раз давали зрозуміти, що для них захоплення Кабула — це "червона лінія", переступивши яку, таліби приречуть себе на ізоляцію та санкційний тиск. Втім, за цими політичними деклараціями важко зрозуміти, як діятимуть зовнішні гравці насправді.

З одного боку, ігнорувати очевидне порушення талібами мирних домовленостей або масові порушення прав людини Заходу буде важко.

З іншого боку, включається фактор реальної політики: чим більше Захід буде відмовлятися від талібського Афганістану, тим вища ймовірність того, що його підхоплять конкуренти: Росія, Китай, Пакистан, Індія, Туреччина, монархії Затоки, тобто всі країни, не пов'язані моральними зобов'язаннями, для яких відсутність демократії або жорстокість талібів не є чимось принциповим.

Уже зараз проглядаються контури можливої співпраці з афганського питання по лінії Пекін-Москва-Ісламабад-Анкара за підтримки країн Центральної Азії.

Таким чином, у талібів є високі шанси бути визнаними на міжнародному рівні, оскільки майже всі зовнішні сили у цьому зацікавлені. Однак якщо одним все одно, яку форму прийме Талібське правління, інші потребують якогось фантика, в який можна це обгорнути (наприклад, входження "Талібану" до складу якоїсь коаліції), щоб пояснити визнання бойовиків самим собі і громадськості.

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Той же Китай демонструє дивовижну гнучкість у відносинах з "Талібаном". Пекін не просто налагодив з ними комунікацію на вищому політичному рівні, а й досяг попередніх домовленостей: КНР допомагає талібському Афганістану грошима і проектами, а натомість таліби не чіпають питання мусульман-уйгурів у Синцзяні і розривають зв'язки з ісламським екстремістським угрупуванням "Ісламська партія Східного Туркестану", в якому воюють китайські уйгури.

Дивлячись, як Китай та інші держави, поспішають встановити контакти з представниками "Талібану", США і ЄС опиняються на узбіччі. Це, швидше за все, змусить їх змінити свою позицію щодо Афганістану і "Талібану". Якщо Штати та їх союзники втратять ініціативу і не зможуть знайти спільну мову з "Талібаном" і новим урядом, в якому вони будуть ключовими учасниками, вони можуть зіткнуться з цілою віссю суперників, які зайдуть у пост-американський Афганістан.