"Пророссийский" Фицо победил. Станет ли Словакия второй Венгрией и как это скажется на Украине?

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Выборы в Словакии и мы.

Наверное, впервые, я вижу такой огромный медийный интерес к выборам в соседней Словакии. С одной стороны, это хорошо, ибо мы с коллегами в Институте будущего всегда топили за приоретизацию отношений с нашими соседями, и за то, чтобы мы больше и чаще вникали в их повестку.

С другой стороны, очень видно, как мы по второму кругу заходим на тот же неудачный внешнеполитический подход, как после 2014 года, когда значительная часть ставки делается на необоснованную веру в сохранение политической конъюнктуры и статуса-кво на Западе, на которой держится наша финансовая и военная поддержка со стороны ЕС и НАТО.

Поэтому на самом деле нам не столько интересны выборы в Словакии, сколько они нас пугают. Ведь если Словакия станет "второй Венгрией", как пишут наши СМИ, то поддержка Украины ослабнет, а значит ослабнет и наша обороноспособность.

В этом подходе заложены сразу несколько существенных ошибок, из-за которых мы в свое время не смогли выстроить нормальную архитектуру безопасности после 2014 года:

Вера в вечность и непоколебимость западной поддержки. Раз Россия — враг для ЕС и НАТО, то нас будут поддерживать всегда, какой бы не была цена. Но здесь игнорируются мелкие вещи вроде разного восприятия российской угрозы на Западе, разного отношения к концепту "победы" или разных приоритетов внешней политики самих западных стран, которая не всегда зациклена на Украине. А потому, когда эта вечность оказывается под вопросом, то нас накрывают страхи и волнения, ибо плана "Б" в массовом восприятии нет. Потому от одних лишь выборов в Словакии у нас уже боятся, что вся наша политика обвалится. В идеале, такого быть не должно, так как необходимы сильные связи на институциональном уровне, и осторожная игра с разными политическими силами, а не только теми, кто хорошо выступает с нашими тезисами на публике. Нежелание погружаться в чужой контекст. Нас не интересует, почему люди в Словакии или Венгрии голосуют за этих политиков, почему эти политики продвигают именно такую повестку, а ну другую, почему они должны нас поддерживать вечно, и игнорировать собственные интересы. Когда мы опускаем эти вещи, все происходящее начинают объяснять просто: рука Кремля. Просто так получилось, что "пророссийские силы" вдруг побеждают на выборах. А отсюда выходит еще одно логическое заключение: раз это враждебные нам силы, то нам их надо принимать в штыки, что автоматом отрезает возможности рассмотреть варианты сотрудничества и компромисса. Переоценка самих себя. Нам кажется, что раз мы несем на себе основное бремя войны, то все нам должны и никто не будет задавать никаких лишних вопросов. В большинстве случаев это не так. У партнеров постоянно что-то меняется, происходит переоценка ситуации, анализируется ситуация на фронте, делаются какие-то выводы, идут некие переговоры, меняются руководители партий и правительств, общественное мнение. Динамичная ситуация нами часто рассматривается как неизменная статика, а отношение с нами оцениваются по формуле "защищайте наши интересы, потому что… ну, вы знаете". Это может работать в период первичного шока, когда у всех только формируются позиции, многие импровизируют и еще непонятен промежуточный результат кризиса. Но со временем, все меняется, и нам главное на переоценивать собственную моральную позицию и не натягивать ее на глаза других обществ и правительств. Иначе получается вот так, как сейчас, когда конфликт с соседями по зерну подается как "нож в спину", а выборы в Словакии стали битвой добра и зла.

Я лично не жду никаких фундаментальных сдвигов от результата выборов. Большой вопрос, какой будет новая коалиция, и действительно ли партия Роберта Фицо будет такой уж влиятельной в этой коалиции. В любом случае, нам надо будет научиться жить с новой политической реальностью в Братиславе, и принять то, что с течением войны ситуация в этих странах может и будет меняться, а иногда — не так, как мы хотим.

В конце концов, впереди выборы в Польше, в США, в Европарламент и в Британии.

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