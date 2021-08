Конец истории. Почему поражение США в Афганистане — предвестник нового миропорядка

Происходящее в Афганистане — один из этапов формирования нового миропорядка. С правилами, ценностями и целями, которые до сих пор не осознаны и не сформулированы. Эта трансформация миропорядка происходит с 1990 года, последние три десятилетия. Крах либерализма, закат "американской эпохи" — это уже старые истины, ставшие банальностью. Сейчас нужно думать о настоящем и будущем, а не о прошлом.

Для меня происходящее сейчас — коллапс политического мышления в лице представителей ведущих мировых think tank'ов. Об этом я писал вчера на одной из своих площадок. Я разбирал случай беглого экс-президента Афганистана Ашрафа Гани, типичного фондовского "отличника" и "эксперта". Его CV — это Колумбийский, Калифорнийский, Гарвардский и Стэнфордский университеты, работа во Всемирном банке, признание его в 2013 году 2-м в списке 100 лучших мыслителей мира и прочее и прочее. Все это на поверку оказалось дымом.

[ + – ] "Построение государства никогда не было миссией США в Афганистане" - Джо Байден.

Но я сейчас не об этом. Мне интересно разобрать высказывания Джо Байдена, его оценку "ситуации" (если это можно так назвать).

1. Первая удивительная фраза: "Господин Гани настаивал (!!! — А.Б.), что афганские силы будут сражаться. Очевидно, он оказался неправ". Оригинал: "Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight. And obviously he was wrong."

Прекрасно! "Господин Гани" оказался крайним. А сотни политэкспертов из ведущих think tank'ов не в счет? Что они утверждали? Об этом мы не узнаем.

2. Вторая удивительная фраза: "Американцы не могут и не должны гибнуть и сражаться в той войне, которую сами афганцы не хотят вести за себя". Понятно, что в данном случае (так следует из смысла высказывания) виноваты афганцы.

Но возникает вопрос: а как американцы очутились в Афганистане? С какой миссией они туда прибыли?

3. А на это отвечает третья удивительная фраза: "Построение государства (в другом переводе — "нации" — А.Б.) никогда не было миссией США в Афганистане". Вот так, "никогда". А что же было "миссией"? Ее целью было (цитирую ВВС, это парафраз речи Байдена) "предотвращение терактов на американской территории". СNN дает прямую цитату: Biden added that the US national interest in Afghanistan has always been "preventing a terrorist attack on American home land," and that that US mission had already been met.

Так вот оно что! Чтобы "предотвратить теракты на американской территории" на кон ставится судьба другого государства (при этом "построение" этого самого государства не входит в "миссию").

4. А вот четвертая фраза внушает уважение. Это слова зрелого политика: "Я настаиваю на своем решении". Правда, нужно было добавить, что это решение было очень плохо и непрофессионально исполнено. Но это уже детали.

Теперь стоит ожидать включения информационных шумов, которые заглушат этот неловкий момент десятых чисел августа 2021 года. Нужно, чтобы об этих днях побыстрее забыло "мировое сообщество". Необходимы новые информационные поводы. Ждем их с нетерпением.

Вот только, боюсь, от разрушающегося здания старого миропорядка с не меньшим шумом вскоре отпадет еще не одна часть. Здание ветхое и ремонту, скорее всего, не подлежит. Правда, есть пока испытанные методы прежней и проверенной в виртуальных боях практики: делать вид, что здание прекрасно, прочно, эстетически великолепно и простоит еще пару сотен лет.

Что ж, нотка оптимизма не помешает никому…

