Жесткое давление Украины провалилось. Почему язык напора и обид пора менять на язык цифр и сроков

Related video

Саммит НАТО в Вильнюсе стал для Украины и мира важным, суровым и отрезвляющим уроком политического реализма. Поскольку о результатах саммита много писали в последние пару дней, я ограничусь лишь краткими тезисами.

Итак:

Украинская политика "жесткого давления" и "решительной риторики" по отношению к партнерам показала свою полную несостоятельность и потерпела оглушительный провал. Это провал коллективного "Андрея Мельника" с его громкими и грубыми заявлениями, задним числом объявляемыми "эффективными" и "успешными". Вот уже и министр обороны Великобритании просит лидеров Украины о хотя бы минимальной благодарности… Политический Запад напомнил нам и всему миру о своем главном искусстве: искусстве пафосных, громких, обтекаемых, иногда весьма приятных, но зачастую совершенно бессодержательных формулировок. Леди и джентльмены, получившие блестящее образование и истратившие десятилетия своей жизни на затяжные межпартийные дискуссии и дебаты, умеют пользоваться языком. Они могут говорить "нет" в форме "да". Они могут вежливо приглашать, одновременно хлопая дверью перед твоим носом. Они могут обещать золотые горы, но, в результате, сделают именно то, что хотят сделать. И никогда не будут делать того, что им не выгодно делать. Украина теперь понимает, в какой форме и в каком стиле будет протекать разговор о членстве страны в ЕС. Там для "домашних заданий", "сроков и условий" – широкое поле применения. Уж не сомневайтесь. Хотя, конечно, хорошо образованные леди и джентльмены могут поработать над формулировками. Можно изобрести для Украины "специальное членство" и "самый особый статус". И обернуть все это в пафосные и сладкие речи. А у нас эти формулы тоже будут повторять. И благословлять. И гордиться. Вот, неправильная поговорка про халву. Все-таки, если много раз произносить слово "халва", во рту (а главное – в сознании) рано или поздно станет слаще. Как-то странно теперь выглядят и главные тезисы кремлевской пропаганды. Путины с Лавровыми (а за ними Миршаймеры разных мастей) оправдывали военную агрессию новым расширением НАТО на Восток. Для кого-то (кто хотел верить) это могло звучать даже убедительно. Но сейчас-то им что говорить? Как и в Бухаресте в 2008 Украине и (тогда) Грузии сказали "нет" в форме "да". А сейчас и почти прямо сказали "нет". Не похоже ли это на сигнал Москве: мы очень осторожны, мы не хотим вас волновать, не извольте беспокоится! Украина (вопреки информационному шуму) в реальности оказалась далеко не главной темой на Вильнюсском саммите. Главной темой была Швеция и Турция (еще немного Венгрия). Турецкие газеты написали: "Турция получила то, что хотела". Украинские СМИ подобное написать, увы, не могут…

Саммит НАТО стал для Украины прекрасным уроком политического реализма Фото: Сnn.com

Какие выводы можно извлечь из этого урока политического реализма? Я считаю, что очень ценные уроки. Давайте о них поговорим.

Партнеры Украины подтвердили свою решимость помогать нашей стране и дальше. Это подтверждение готовности. Период романтических отношений время перевести в режим прагматики и расчетливости. Вместо "жесткой риторики" нашим лидерам желательно перейти на более прагматичный язык цифр и сроков. Меньше эмоций, больше нудных аргументов и цифр. Необходимо искать дополнительные козыри в этой рутинной политико-дипломатической работе. Мы же сами, как на уровне политики, так и на уровне риторики, поставили себя в асимметрические отношения. Да-да, я это утверждаю со всей определенностью. Это случилось задолго до 24.02.2022. Каковы наши отношения с Китаем, Индией, Индонезией, с Латинской Америкой, странами Африки? Мы давно сузили свой геополитический кругозор и обеднили геополитические ресурсы. Понимаю, что сейчас, в разгар войны, трансформироваться в этом направлении очень сложно. Но рано или поздно придется. Лучше раньше, чем позже… Нужно готовится к повторению горьких уроков. Их общий смысл – в выработке навыков зрелости и самостоятельности.

Гневные и пафосные заявления – это оружие из арсенала вчерашнего дня.

Сегодня важны выдержка, политическое терпение, накопление сил и поиск дополнительных козырей в геополитической игре.

Также важно помнить, что главная сила Украины – это ее граждане. Их готовность к сложной работе, к сложным диалогам и сложным решениям. Без популизма, без деланых гневных речей и без льстивых сладкоречивых заявлений.

Терпение, прагматизм и воля к строительству зрелого общества и сильной страны.

Джерело

Важно