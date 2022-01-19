Московская многоходовка. О чем договорились Россия и Германия по украинскому вопросу

Анналена Бербок в Москве. Грозный критик Кремля в роли голубя мира.

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Давайте разберем итоги первого официального визита в Москву новой главы немецкой дипломатии Анналены Бербок. В выступлении главы МИД РФ Сергея Лаврова об Украине сказано немного. Кремль сознательно смещает акценты: Украина — это не главный вопрос, а один из второстепенных вопросов. Главные вопросы — немецко-российское сотрудничество и европейская безопасность.

Выступление Лаврова

Ход первый: успешное сотрудничество и дальнейшее его укрепление.

В прошлом году — "заметный рост российско-германского товарооборота", В перспективе сотрудничество в сфере медицины, экологии и зеленых технологий.

В контексте роста сотрудничества Лавров упоминает предстоящую сертификацию "Северного потока-2"(Бербок в своем выступлении не касалась этой темы вообще). Ведь это "крупнейший за последние 10 лет коммерческий проект" "направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и всей Европы". Уже отвечая на вопрос журналистки, Бербок произнесла очень обтекаемую фразу.

Ловкий ход! Если украинская сторона говорит о СП-2, как об "угрозе безопасности Европы" (в первую очередь, политической), то Лавров делает контрвыпад и заявляет, что СП-2 как раз "гарантия безопасности" Европы.

Только вот, кто же источник энергетической опасности для Европы? Не Украина ли? Очень ловко Россия объявляет себя защитницей Европы от… От Украины? Так прямо не говорится, но подразумевается.

Вот вам пример семантической войны. Но, добавляет Лавров, нельзя политизировать этот проект. Речь идет об экономике и только (энергетическая безопасность — это вопрос экономики, выдохните!).

Ход второй: нейтрализация оппонентов и перевод стрелок.

Упоминание о притеснении российских СМИ в Германии — ответка (правда, очень слабая и натянута) на упоминание Навального и Мемориала в немецких СМИ.

Лавров объявил о ребрендинге "Петербургского диалога". Вот вам ответка на заявление Бербок по поводу участия Германии в Крымской платформе. Мало петербургских встреч? Вот вам еще потсдамские! Вы хотите много встреч? Их есть у меня!

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[ + – ] Выступавшая после Лаврова Бербок подтвердила заявление по поводу Минска и ничего не сказала по поводу России, как стороны конфликта.

Ход третий: совместно строим более безопасный мир.

Отношение Россия — ЕС (здесь самый острый выпад в адрес антироссийских настроений среди брюссельского истеблишмента и "некоторых лидеров" европейских стран. Кто же это интересно? Возмутительно! А есть такие?).

Именно в этом контексте Лавров говорит о "российских инициативах" по европейской безопасности. Смотрите, как ведутся семантические войны. Можно это назвать это "ультиматумом" (к такому термину охотно прибегают критики Кремля), "требованиями" (термин немецкий стороны), "предложениями", а можно и ласково-нейтрально — "инициативами". Просто выдвинули инициативу. В порядке доброй воли и креативности!

"По Украине у нас общее понимание безальтернативности Минского комплекса мер (ну и оборот!!! — А.Б.), указали партнерам на неприемлемость попытки выставить Российскую Федерацию стороной конфликта".

Здесь — особое внимание! Выступавшая после Лаврова Бербок подтвердила заявление по поводу Минска и ничего не сказала по поводу России, как стороны конфликта. Следовательно, косвенно согласилась?

Еще одна важная фраза: "Мы рассчитываем, что немецкие коллеги повлияют на своих киевских партнеров". Можно читать так: Германия будет главным "мотиватором" Украины в обновленном Нормандском формате. Причем, Лавров назвал "Донецк" и "Луганск" участниками будущих переговоров в этом формате.

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Далее российские козыри: Ближний Восток и Северная Африка (специально названы Ливия, Сирия, Афганистан). Лавров дает понять, что без России Европе и Германии не решить ближневосточные и североафриканские головоломки. Здесь Запад вынужден считаться с Россией и тесно сотрудничать с ней.

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Завершающий ход: дипломатический политес от Лаврова: "Обмен мнениями показал, что мы можем постепенно двигаться вперед".

Выступление Бербок

Вступление и первый ход: благодарит "дорогого коллегу за приглашение и гостеприимство".

После "пухлой папки разногласий" она сразу говорит о перспективах наращивания германо-российского сотрудничества. Упоминает о том, что в Германии учится 14 000 россиян.

Второй ход: рассуждение о "совместных правилах" для экономического и культурного обмена.

Это цитата из либеральных учебников. Эти правила нужно защищать даже если это может привести к экономическим издержкам. И в связи с этим упоминает дело Навального и "Мемориал".

Похвальный и смелый ход. Хотя скорее риторический, чем реально-практический. Декларируется приоритет прав человека над экономикой. Но результаты прошедших 8 лет по-иному расставляют акценты: говорим о ценностях, но во внешней политике отдаем приоритет экономике (известная симпатия Меркель к Китаю, развитие экономических отношений с Россией, хотя и на фоне санкций, и. наконец, разобранные мною элементы украинской политики Германии). Пока нет видимых оснований для изменений.

Третий ход: переход от темы "приоритет универсальных правил и прав человека" к темы "российской угрозы" (сосредоточение российских войск на границе с Украиной).

Вместо экономического сотрудничества с Россией (с некоторым как бы сожалением говорит Бербок) мы (Германия и ее партнеры по ЕС и НАТО) обсуждаем возможные ответные шаги на возможные агрессивные действия России. "Мы эту ситуацию не выбирали" и "мы не будем от нее уходить". Звучащая тональность: а как здорово было бы вместе работать! Чертовски хочется работать!

"Россия потребовала гарантий безопасности и… мы ведем с Кремлем переговоры на предмет "общей европейской безопасности".

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И где же возможные точки соприкосновения и реальные шаги? Вы удивитесь — это Минские соглашения. Теперь становится более ясной стратегия нового главы немецкого МИДа. Обновление Нормандского формата.

[ + – ] Анналена Бербок в Москве: "Ничто не может возместить те страдания, которые МЫ причинили народам Советского Союза".

И здесь, как мне кажется, нынешняя украинская власть, ослабленная внутриполитическим конфликтом (триумфальное возвращение Порошенко и усиление позиций "ястребов") будет в проигрышной ситуации.

Четвертый ход: дипломатический политес: упомянуто посещение могилы Неизвестного солдата с чувством "стыда и благоговения". "Ничто не может возместить те страдания, которые МЫ (!!) причинили народам Советского Союза".

Завершение идет по эмоциональной нарастающей с нотками оптимизма. Но можно уловить и некоторую двусмысленность: тогда МЫ ввергли Европу и мир в войну, а теперь… Но это так, слегка промелькнуло, можно и не заметить. Главное было в конце речи: "сообща", "вместе", "ответственность", в общем — нужные фразы, повышающие оптимизм.

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В сухом остатке

(1) давайте не воевать, а наращивать культурно-экономическое взаимодействие (у нас ведь это так хорошо получается и это взаимовыгодно),

(2) российские предложения приняты к рассмотрению и мы готовы вести переговоры,

(3) механизмом пока может быть (как первый шаг) реанимация Нормандского формата. А там будем работать дальше. От остроты только Навальный, Мемориал (думаю, это станет немецким ритуалом в ближайшее время) и угроза конфликта.

Но позитива больше, чем негатива. (Кто думает, что я передергиваю, послушайте выступление еще раз сами).

Общий итог выступлений Лаврова и Бербок: проблем много, но мы работаем ради мира во всем мире и ради всестороннего сотрудничества.

А если серьезно: конкретика переговоров осталась за кадром. Стало более ясно, что будет педалироваться Минский формат и именно Германия должна стать "убеждающей" Украину стороной. Но не все элементы пазла собраны. Ожидаем ответ США и НАТО на российские "инициативы". Тогда станет более понятен расклад сил и общая тональность дальнейшего переговорного процесса.

И, в завершение, — общее впечатление от Анналены Бербок. В Москве она выглядела несколько напряженно. Была прикована к тексту, очевидно, боялась ошибиться. Местами выглядела как школьница-отличница, боящаяся провалить экзамен. Но в целом экзамен сдан неплохо. Главное — не то, что она говорила. Главное — то, о чем она умолчала.

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