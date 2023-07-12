Нет смысла обижаться на Байдена. Почему саммит НАТО в Вашингтоне через год сможет порадовать Украину

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Заметки по результатам саммита НАТО

Мне не хватает объема закрытых междисциплинарных профессиональных дискуссий. Украинскому гражданскому обществу, в том числе его аналитическому сегменту, важно быть в постоянных консультациях, перед тем, как выходить на публику с предложением стратегической повестки дня, тогда решения будут более взвешенными.

1) В начале активных отношений Байдена и Украины за первое место между собой конкурировали две позиции: безопасность и антикоррупция. Победила последняя, под это была сформирована целая инфраструктура, которая определяла стратегическую канву взаимодействия США и Запада в целом и Украины, а тем более, приоритеты гражданского общества. Хотя дальнейшее развитие событий показало, что это была ошибка, и, по признанию самих лидеров антикоррупционного движения, невозможна антикоррупция без безопасности, решения, принятые сразу после Революции достоинства, были формативными для дискурса на долгое время. Возможно, было бы иначе, если бы вице-президент спустя пропущенный срок не стал президентом, это не слишком типичная ситуация, но ирония в том, что НАТО Украине нужно в том числе и для успеха антикоррупционной борьбы.

Популистский характер действующей или потенциальных следующих украинских администраций фактически определяет ключевую роль гражданского общества в подготовке, оценке, критике, проработке, коррекции повестки дня перед тем, как она попадет в социологические опросы, а затем будет политтехнологически обработана и запущена частными и подконтрольными государственными каналами в публичный дискурс. Внутри украинского политического сектора есть имплементационная, но не аналитическая способность.

Саммит НАТО дал четкий сигнал Украине: пришло время меняться! Фото: nv.ua

2) Вопрос [получения Украиной] ядерного оружия, который уже слышен из уст многих деятелей, как раз и относится к тем вопросам, которые требуют значительного обсуждения, анализа и оценки решений перед тем, как должно быть озвучено какое-то предложение. Ядерное оружие меняет характер общественной трансформации и в лучшую, и в худшую сторону. Опыт Израиля и Пакистана важен, но содержит элементы, которые вообще неприменимы в Украине. Социальное, безопасностное, дипломатическое, финансовое, институциональное и другие измерения ядерного решения создают узкие коридоры, в которые сложно будет поместиться и украинской политической системе, и украинской политической культуре. В случае решения о получении, перед тем, как стать менее уязвимой, Украина какой-то длительный период может быть очень уязвимой.

Учитывая, какое количество политиков, общественных деятелей, аналитиков сегодня вечером поставили себе ядерный вопрос в практической плоскости, очень рискованно давать быстрые и невзвешенные ответы. Это может быть повтором импульсивного решения о коррупции как о причине, а не симптоме украинских бед.

3) При всем соблазне обидеться на администрацию Байдена за позорное решение НАТО, конструктивным будет дальше держать внимание на внутренних задачах, объем домашней работы огромный. И работать на то, чтобы через год в Вашингтоне возник совершенно другой расклад.

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