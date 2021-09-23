Океания против Остазии. Насколько силен альянс AUKUS, бросивший вызов растущей мощи Китая
Мы становимся свидетелями начала новой холодной войны. Обостряется противостояние систем: евроатлантизм против Азии, Море против Суши. Первый мир против "мировой фабрики".
После объявления о создании трехстороннего оборонного альянса AUKUS (акроним образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States) стала понятна причина ухода США из Афганистана. Цель этого альянса не вызывает сомнении: строго противостоять растущей мощи Китая.
Американская элита прекрасно понимает — нельзя оставлять большую группировку своих войск, продолжать вливание ресурсов, находясь фактически на заднем дворе Поднебесной. Только представьте: чтобы сдерживать талибов, США и созданное ими правительство Афганистана держало по всей стране сотни форпостов.
Так как это горная страна, то снабжение этих форпостов осуществлялось по воздуху, с помощью вертолетов. При этом горы всегда были обителью талибов и если бы Поднебесная решила щедро снабдить их всевозможными современными ЗРК и ПЗРК, то затяжная партизанская война, длившаяся 20 лет, превратилась бы из просто дорогой в дорогую и сковывающую.
На войне порой нужно отступить, осознанно отвести силы, чтобы в дальнейшем занять более выгодные рубежи. Отступление США из Афганистана, да и с Ближнего Востока вообще, это одно большое стратегическое отступление, в планетарном масштабе. Американские элиты желают гегемонии не только на нашей планете, но и в космосе. Речь о контроле над Луной, Марсом и точками Лагранжа, то есть точками либрации. Там, где военно-космические базы могут находится бесконечно долго, почти не тратя ресурсы.
Единственный реальный конкурент и соперник США в этой космической гонке это Китай. Поэтому мы и видим этот, словно сошедший со страниц антиутопии Джорджа Оруэлла, блок Океании против Остазии.
Какова военная мощь этого блока и что может ответить им Поднебесная?
Совокупное население США, Великобритании и Австралии составляет около 425 млн человек против почти полутора миллиардов населения Китая. У AUKUS есть 13 авианосцев против 2 у Китая и еще 2, которые будут достроены в ближайшие годы (Всего программа Китая предусматривает постройку 6 авианосцев к 2030 году). Эти авианосцы Поднебесной поддерживают более 200 корветов, фрегатов и эсминцев. Против более сотни крейсеров, эсминцев и фрегатов у сил альянса.Важно
Обе стороны обладают тысячами боевых самолетов с каждой стороны, в том числе истребителями пятого поколения. Но ключевое — подводные лодки, а именно подводные лодки с ядерной энергетической установкой. У Китая таких подлодок 15 штук, в то время как у всего альянса 78 единиц.
Почему именно эти подводные лодки важны? Потому что ядерная энергетическая установка позволяет находиться в море долгие месяцы, если не годы. Это позволяет лодками держать периметры и акватории. Это мощный фактор сдерживания и демонстрация силы.
Именно поэтому новоиспеченный альянс считает своей первичной задачей обеспечение такими подлодками Австралию. Австралия, в случаи конфликта, станет "Взлетной полосой № 1", говоря языком романа Оруэлла. То есть главной военной базой, плацдармом против Китая. Ведь, по сути, этот огромный непотопляемый авианосец — ключ к сдерживанию будущей экспансии Китая.
Так ли страшен Китай для англосаксов? Военный бюджет Китая это 200 миллиардов долларов в год против 700 миллиардов долларов военного бюджета США. Но нужно не забывать, что США тратит львиную долю от своего военного бюджета на содержание и обеспечение своих военных группировок по всему миру. Китай же держит свою армию преимущественно в рамках своих национальных границ, не говоря уже о том, что большая часть НОАК это все-таки призывники. Следовательно, эти 200 китайских миллиардов не так уж и малы в сравнении с 700 миллиардами США.Важно
Китай перевооружается крайне стремительно. Только вчера он обладал одним авианосцем, но уже буквально завтра он будет обладать четырьмя, а послезавтра шестью. То, что он не успевает производить, он закупает.
Наглядный пример — новый контракт о закупке у России 36 боевых палубных вертолетов Ка-52К. Между прочим, сумма сделки составила 720 миллионов долларов. Необходимо понимать, что те 200 миллиардов военного бюджета Китая составляют менее 1,7% от ВВП, в то время как у США эта цифра приближается к 4%.
В случае необходимости, Поднебесная может увеличить свой военный бюджет до, скажем, 3% от ВВП, без особого вреда экономике.
В нашем мире сосуществуют массовые призывные армии с устаревшим оружием и маленькие умные армии, где ставка делается на технологии, а не на человеческий ресурс. Однако Китай создает массовую и призывную армию, и вместе с тем высокотехнологичную. КНР проводит диджитализацию армии, использует самолеты пятого поколения, дроны и БПЛА, современные системы поиска и обнаружения, разрабатывает современные дальние бомбардировщики, наращивает ядерный потенциал и постоянно проводит военные учения и маневры. Редкий случай, большой массовой и одновременно с этим современной и умной армии.
Мы становимся свидетелями начала новой холодной войны. Обостряется противостояние систем: Мировой океан против Азии, Море против Суши если угодно. Первый мир, довольствующийся тем, что Китай это мировая фабрика, теперь спешит объединиться с одной целью. С целью сдерживания растущей мощи этой фабрики. И первым испытанием на прочность нового альянса будет попытка Китая подчинить себе Тайвань.
Я уверен, в ближайшие годы мы станем свидетелями именно этого противостояния.