Океанія проти Остазії. Наскільки сильний альянс AUKUS, який кинув виклик зростаючій моці Китаю

Після оголошення про створення тристороннього оборонного альянсу AUKUS (акронім утворений за складом учасників Australia, United Kingdom, United States) стала зрозуміла причина відходу США з Афганістану. Мета цього альянсу не викликає сумнівів: строго протистояти зростаючій могутності Китаю.

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Американська еліта чудово розуміє — не можна залишати велике угрупування своїх військ, продовжувати вливання ресурсів, перебуваючи фактично на задньому дворі Піднебесної. Тільки уявіть: щоб стримувати талібів, США і створений ними уряд Афганістану тримав по всій країні сотні форпостів.

Оскільки це гірська країна, то постачання цих форпостів здійснювалося по повітрю, за допомогою вертольотів. При цьому гори завжди були обителлю талібів і якби Піднебесна вирішила щедро забезпечити їх всілякими сучасними ЗРК і ПЗРК, то затяжна партизанська війна, що тривала 20 років, перетворилася б з просто дорогої в дорогу і сковуючу.

На війні часом потрібно відступити, усвідомлено відвести сили, щоб у подальшому зайняти вигідніші рубежі. Відступ США з Афганістану, та й з Близького Сходу взагалі, це один великий стратегічний відступ, у планетарному масштабі. Американські еліти бажають гегемонії не тільки на нашій планеті, але і в космосі. Мова про контроль над Місяцем, Марсом і точками Лагранжа, тобто точками лібрації. Там, де військово-космічні бази можуть знаходиться нескінченно довго, майже не витрачаючи ресурси.

Єдиний реальний конкурент і суперник США в цій космічній гонці це Китай. Тому ми і бачимо цей блок Океанії проти Остазії, який немов зійшов зі сторінок антиутопії Джорджа Оруелла.

Яка військова міць цього блоку і що може відповісти їм Піднебесна?

Сукупне населення США, Великобританії та Австралії складає близько 425 млн осіб проти майже півтора мільярда населення Китаю. У AUKUS є 13 авіаносців проти 2 у Китаю і ще 2, які будуть добудовані у найближчі роки (всього програма Китаю передбачає будівництво 6 авіаносців до 2030 року). Ці авіаносці Піднебесної підтримують понад 200 корветів, фрегатів і есмінців. Проти більше сотні крейсерів, есмінців і фрегатів у сил альянсу.

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Обидві сторони мають тисячі бойових літаків з кожного боку, зокрема винищувачі п'ятого покоління. Але ключове — підводні човни, а саме підводні човни з ядерною енергетичною установкою. У Китаю таких підводних човнів 15 штук, тоді як у всього альянсу 78 одиниць.

Чому саме ці підводні човни важливі? Тому що ядерна енергетична установка дозволяє перебувати в морі довгі місяці, а то й роки. Це дозволяє човнам тримати периметри і акваторії. Це потужний фактор стримування і демонстрація сили.

Саме тому новоспечений альянс вважає своїм первинним завданням забезпечення такими підводними човнами Австралію. Австралія, у випадках конфлікту, стане "Злітною смугою № 1", говорячи мовою роману Оруелла. Тобто головною військовою базою, плацдармом проти Китаю. Адже, по суті, цей величезний непотоплюваний авіаносець — ключ до стримування майбутньої експансії Китаю.

Чи такий страшний Китай для англосаксів? Військовий бюджет Китаю це 200 мільярдів доларів на рік проти 700 мільярдів доларів військового бюджету США. Але потрібно не забувати, що США витрачає левову частку від свого військового бюджету на утримання і забезпечення своїх військових угруповань по всьому світу. Китай же тримає свою армію переважно у межах своїх національних кордонів, не кажучи вже про те, що велика частина НВАК це все-таки призовники. Отже, ці 200 китайських мільярдів не так вже й малі порівняно з 700 мільярдами США.

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Китай переозброюється вкрай стрімко. Тільки вчора він володів одним авіаносцем, але вже буквально завтра він буде володіти чотирма, а післязавтра шістьма. Те, що він не встигає виробляти, він закуповує.

Наочний приклад — новий контракт про закупівлю у Росії 36 бойових палубних вертольотів Ка-52К. Між іншим, сума угоди склала 720 млн доларів. Необхідно розуміти, що ті 200 мільярдів військового бюджету Китаю складають менше 1,7% від ВВП, тоді як у США ця цифра наближається до 4%.

У разі необхідності, Піднебесна може збільшити свій військовий бюджет до, скажімо, 3% від ВВП, без особливої шкоди економіці.

У нашому світі співіснують масові призовні армії із застарілою зброєю і маленькі розумні армії, де ставка робиться на технології, а не на людський ресурс. Однак Китай створює масову і призовну армію, і водночас високотехнологічну. КНР проводить діджіталізацію армії, використовує літаки п'ятого покоління, дрони і БПЛА, сучасні системи пошуку і виявлення, розробляє сучасні дальні бомбардувальники, нарощує ядерний потенціал і постійно проводить військові навчання і маневри. Рідкісний випадок, великий масової і одночасно з цим сучасної і розумної армії.

Ми стаємо свідками початку нової холодної війни. Загострюється протистояння систем: Світовий океан проти Азії, Море проти Суші якщо завгодно. Перший світ, задовольняються тим, що Китай це світова фабрика, тепер поспішає об'єднатися з однією метою. З метою стримування зростаючої моці цієї фабрики. І першим випробуванням на міцність нового альянсу буде спроба Китаю підпорядкувати собі Тайвань.

Я впевнений, у найближчі роки ми станемо свідками саме цього протистояння.