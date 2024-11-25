Наев щеки и тюремный срок: кореец придумал нехитрый способ, как избежать мобилизации

На медосмотре осужденный весил 102,3 килограмма при росте 169 сантиметров. Из-за лишнего веса мужчину забраковали и отпустили домой, а затем вызвали в суд.

В Южной Корее судили 26-летнего мужчину, который намеренно поправился для того, чтобы избежать мобилизации. Затея не удалась, мужчину судили, и он получил 2 года за решеткой. Об этом пишет издание Korean Herald.

Отмечается, что мужчину должны были мобилизовать, чтобы не служить в армии, он начал налегать на калорийные продукты за несколько недель до этого. Ему удалось набрать вес.

На медосмотре осужденный весил 102,3 килограмма при росте 169 сантиметров. Индекс массы тела 35,8 указывал на большое ожирение. Из-за лишнего веса мужчину забраковали и отпустили домой, а затем вызвали в суд.

На суде он признался, что наел лишние килограммы, чтобы не служить в армии. За это он получил 2 года заключения. Его друг также получил шесть месяцев тюремного заключения за то, что помог мужчине потолстеть.

Суд отметил, что принял относительно мягкое наказание для подсудимого и его товарища, указав, что ранее они не судимы, а подсудимый признал свою вину и поклялся добросовестно служить воинскому долгу.

Напомним, что 13 ноября получила огласку мобилизация языкового активиста Александра Леоненко, который в соцсетях заявил о праве на отсрочку из-за депрессивного расстройства.