Наїв щоки і тюремний строк: кореєць вигадав нехитрий спосіб, як уникнути мобілізації

На медогляді засуджений важив 102,3 кілограми за зросту 169 сантиметрів. Через зайву вагу чоловіка забракували і відпустили додому, а згодом викликали до суду.

У Південній Кореї судили 26-річного чоловіка, який навмисно погладшав для того, щоб уникнути мобілізації. Витівка не вдалася, чоловіка судили і він отримав 2 роки за ґратами. Про це пише видання Korean Herald.

Зазначається, що чоловіка мали мобілізувати, щоб не служити в армії, він почав налягати на калорійні продукти за кілька тижнів до цього. Йому вдалося набрати вагу.

На медогляді засуджений важив 102,3 кілограми за зросту 169 сантиметрів. Індекс маси тіла 35,8 вказував на велике ожиріння. Через зайву вагу чоловіка забракували і відпустили додому, а згодом викликали до суду.

На суді він зізнався, що наїв зайві кілограми, щоб не служити в армії. За це він отримав 2 роки ув'язнення. Його друг також отримав шість місяців тюремного ув’язнення за те, що допоміг чоловікові потовстішати.

Суд зазначив, що ухвалив відносно м’яке покарання для підсудного та його товариша, вказавши, що раніше вони не судимі, а підсудний визнав свою провину та поклявся сумлінно служити військовому обов’язку.

Нагадаємо, що 13 листопада набула розголосу мобілізація мовного активіста Олександра Леоненка, який у соцмережах заявив про право на відстрочку через депресивний розлад.