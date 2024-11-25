Женщина проснулась после комы и узнала, что родила троих детей (фото)

Кристи пришла в себя только через неделю после родов. Она обо всем забыла и не узнала своих тройняшек.

30-летняя Мариса Кристи из Техаса (США) после родов временно потеряла память. У женщины на последнем месяце беременности было запланировано кесарево сечение, однако операция пошла не по плану. Из-за внезапной остановки сердца матери врачам пришлось начать реанимационные мероприятия, пишет Today.

Журналисты издания сообщают, что у женщины внезапно начались конвульсии, когда акушеры уже вытащили трех ее дочерей и обрезали пуповины. Как выяснилось позже, жидкость, окружавшая детей в утробе, попала в кровь матери вскоре после родов и вызвала аллергическую реакцию. В 80-85% случаев такое осложнение приводит к смертельному исходу.

30-летняя Мариса Кристи пережила крайне сложные роды Фото: Marisa Christie

Случилось чудо

Чтобы избежать повреждения мозга, врачи подключили женщину к системе искусственного жизнеобеспечения. Сообщается, что она провела в состоянии клинической смерти 45 минут.

Медикам сделали пациентке переливание крови для того, чтобы избавиться от аллергена. Кристи пришла в себя только через неделю, однако после всего, что ей пришлось пережить, она забыла о родах и не узнала своих тройняшек.

"Муж мне сказал: "Эй, у нас родились дети. Они здоровы и прекрасны. Я была совершенно напугана. Как я могла забыться, что у меня есть дети?" — вспоминает Кристи, у которой также есть 4-летний сын.

Кристи пришла в себя только через неделю Фото: Marisa Christie

Благодаря стараниям врачей позже мать таки установила связь со своими дочерьми. "Было так много чудес, которые помогли мне выжить, а не умереть, за это благодарны", — резюмировала она.

Напомним, ранее Фокус писал, что 30-летняя Ханна Кармак из США не на шутку испугалась, узнав, что одновременно вынашивает четверых детей. Однако, как выяснилось чуть позже, главный сюрприз ждал ее впереди.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.