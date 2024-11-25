Жінка прокинулась після коми й дізналась, що народила трьох дітей (фото)

Крісті прийшла до тями лише через тиждень після пологів. Вона про все забулася й не впізнала своїх трійнят.

30-річна Маріса Крісті з Техаса (США) після пологів тимчасово втратила пам'ять. У жінки на останньому місяці вагітності був запланований кесарів розтин, однак операція пішла не за планом. Через раптову зупинку серця матері лікарям довелося почати реанімаційні заходи, пише Today.

Журналісти видання зазначають, що у жінки раптово почалися конвульсії, коли акушери уже витягли трьох її доньок й обрізали пуповини. Як з'ясувалося пізніше, рідина, що оточувала дітей в утробі, потрапила в кров матері незабаром після пологів й викликала алергічну реакцію. У 80-85% випадків таке ускладнення призводить до смертельних наслідків.

30-річна Маріса Крісті пережила вкрай складні пологи Фото: Marisa Christie

Сталось диво

Щоб уникнути пошкодження мозку, лікарі під'єднали жінку до системи штучного життєзабезпечення. Повідомляється, що вона провела у стані клінічної смерті 45 хвилин.

Медикам зробили пацієнтці переливання крові для того, щоб позбутися алергену. Крісті прийшла до тями лише через тиждень, однак після всього, що їй довелося пережити, вона забулася про пологи й не впізнала своїх трійнят.

"Чоловік мені сказав: "Гей, у нас народилися діти. Вони здорові та чудові. Я була абсолютно наляканою. Як я могла забутися, що маю дітей?" — згадує Крісті, у якої також є 4-річний син.

Крісті прийшла до тями лише через тиждень Фото: Marisa Christie

Завдяки старанням лікарів згодом матір таки встановила зв'язок зі своїми доньками. "Було так багато чудес, які допомогли мені жити, а не померти, за це вдячні", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 30-річна Ханна Кармак із США не на жарт злякалася, дізнавшись, що одночасно виношує чотирьох дітей. Однак, як з’ясувалося трохи пізніше, головний сюрприз чекав на неї попереду.

А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.