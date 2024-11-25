Тратит миллионы: мужчина, выигравший в лотерею $2 млрд, совершает "детские ошибки" (фото)

Эдвин Кастро после уплаты налогов получил около $628,5 миллиона. С тех пор он тратит миллионы на элитную недвижимость и роскошные покупки, вызывая критику со стороны экспертов по финансовому планированию.

31-летний Эдвин Кастро из Калифорнии (США), который выиграл рекордный джекпот Powerball в $2,04 миллиарда, оказался в центре внимания из-за своего роскошного образа жизни и, по мнению экспертов, финансово неосмотрительных решений. Об этом пишет Daily Star.

После победы в ноябре 2022 года Кастро выбрал единовременную выплату в $997,6 миллиона. Однако после уплаты налогов ему осталось около $628,5 миллиона. С тех пор он тратит миллионы на элитную недвижимость и роскошные покупки, вызывая критику со стороны экспертов по финансовому планированию.

За короткий период Кастро приобрел три объекта недвижимости: особняк на Голливудских холмах за $25,5 миллиона, квартиру в японском стиле в Альтадене за $4 миллиона, мегаособняк в Лос-Анджелесе за $47 миллионов. Кроме того, американец тратит средства на круглосуточную охрану и роскошные автомобили, включая винтажный Porsche 911 стоимостью $250 000.

Критика экспертов

Финансовые специалисты отмечают, что Кастро нарушает все основные рекомендации по управлению крупными выигрышами. Многие из них считают, что выбор единовременной выплаты вместо ежегодных платежей снизил его доход на долгосрочной перспективе. Покупка элитной недвижимости создает значительные затраты на содержание, налоги и страхование.

Эмили Ирвин, директор по планированию в Wells Fargo, предупреждает, что отсутствие финансового планирования может привести к быстрой растрате капитала.

"Победителям лотереи важно не делать резких изменений в жизни. Не стоит сразу покупать особняки или дорогие машины", — говорит она.

Только покупка недвижимости обошлась американцу в $76 миллионов Фото: Diggzy/Jesal / SplashNews.com

Советник компании Moment Private Wealth Джейкоб Тернер в социальных сетях отметил, что Кастро сделал "все, что не стоит делать". По его мнению он совершил детские ошибки. Он подсчитал, что только покупка недвижимости обошлась американцу в $76 миллионов.

Несмотря на критику, эксперты признают, что у Кастро есть возможность поддерживать свой роскошный образ жизни, если он вложит остаток выигрыша разумно. При условии годового изъятия средств в размере 3% из диверсифицированного портфеля, он сможет тратить около $16,5 миллиона в год, сохраняя основной капитал.

Ранее Фокус сообщал, что женщина сорвала крупный джекпот, но продолжает покупать все по скидкам. Выигрыш принес семье Робертс облегчение, избавив от тревог о счетах, но даже став миллионером, женщина по имени Сери продолжает искать товары по скидкам.

Также стало известно, что счастливчик сорвал джекпот в размере 800 млн долларов. Счастливый победитель может претендовать на ежегодные выплаты в размере 800 млн долларов или выбрать единовременную денежную выплату в размере 404,2 млн долларов.