Витрачає мільйони: чоловік, який виграв у лотерею $2 млрд, робить "дитячі помилки" (фото)

Едвін Кастро після сплати податків отримав близько $628,5 мільйона. Відтоді він витрачає мільйони на елітну нерухомість і розкішні покупки, викликаючи критику з боку експертів з фінансового планування.

31-річний Едвін Кастро з Каліфорнії (США), який виграв рекордний джекпот Powerball у $2,04 мільярда, опинився в центрі уваги через свій розкішний спосіб життя і, на думку експертів, фінансово необачні рішення. Про це пише Daily Star.

Після перемоги в листопаді 2022 року Кастро вибрав одноразову виплату в $997,6 мільйона. Однак після сплати податків йому залишилося близько $628,5 мільйона. Відтоді він витрачає мільйони на елітну нерухомість і розкішні покупки, викликаючи критику з боку експертів із фінансового планування.

За короткий період Кастро придбав три об'єкти нерухомості: особняк на Голлівудських пагорбах за $25,5 мільйона, квартиру в японському стилі в Альтадені за $4 мільйони, мегаособняк у Лос-Анджелесі за $47 мільйонів. Крім того, американець витрачає кошти на цілодобову охорону і розкішні автомобілі, включно з вінтажним Porsche 911 вартістю $250 000.

Критика експертів

Фінансові фахівці зазначають, що Кастро порушує всі основні рекомендації з управління великими виграшами. Багато з них вважають, що вибір одноразової виплати замість щорічних платежів знизив його дохід на довгостроковій перспективі. Купівля елітної нерухомості створює значні витрати на утримання, податки та страхування.

Емілі Ірвін, директор з планування у Wells Fargo, попереджає, що відсутність фінансового планування може призвести до швидкої розтрати капіталу.

"Переможцям лотереї важливо не робити різких змін у житті. Не варто одразу купувати особняки чи дорогі машини", — каже вона.

Лише купівля нерухомості обійшлася американцеві в $76 мільйонів Фото: Diggzy/Jesal / SplashNews.com)

Радник компанії Moment Private Wealth Джейкоб Тернер у соціальних мережах зазначив, що Кастро зробив "все, що не варто робити". На його думку, він зробив дитячі помилки. Він підрахував, що тільки купівля нерухомості обійшлася американцеві в $76 мільйонів.

Незважаючи на критику, експерти визнають, що у Кастро є можливість підтримувати свій розкішний спосіб життя, якщо він вкладе залишок виграшу розумно. За умови річного вилучення коштів у розмірі 3% з диверсифікованого портфеля, він зможе витрачати близько $16,5 мільйона на рік, зберігаючи основний капітал.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка зірвала великий джекпот, але продовжує купувати все за знижками. Виграш приніс сім'ї Робертс полегшення, позбавивши від тривог про рахунки, але навіть ставши мільйонером, жінка на ім'я Сері продовжує шукати товари за знижками.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.