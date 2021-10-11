Китай показал работу роя дронов, запущенных с новейшего корабля (видео)

БПЛА работали в одной системе, их запустили с новейшего корабля флота Type-075. Также были показаны ракеты, которые были в составе одного роя.

В Китае показали ролик на авиашоу в Чжухай, показывающий работу роя дронов в море. БПЛА запускались с новейшего корабля флота Type-075. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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Предположительно, на показанных кадрах запечатлена работа стелс-беспилотника GJ-11 Sharp Sword, который имитирует ложные цели с воздуха для скрытной атаки боевых надводных кораблей.

Фото: скриншот

В начале видео беспилотники взлетают с корабля, очень похожего на десантный корабль-амфибию Type-075. Первый из этих кораблей был поставлен на вооружение в начале 2021 года. Еще два судна находятся в стадии строительства.

[ + – ] Type-075 в видео с запуском дронов [ + – ] Type-075 Фото: Википедия

Опубликованное видео может свидетельствовать о том, что они смогут эксплуатировать БПЛА в дополнение к другому вооружению на борту. Затем показаны малые крылатые ракеты, которые в зависимости от ситуации, могут глушить радары противника или же пускать ложный сигнал о своем местоположении.

Стелс-БПЛА, запускающие ложные цели и действующие в составе роя, обладают способностью сокрушать оборону врага. Они стали бы чрезвычайно ценны для поддержки морских операций, а также операции над сушей.

Напомним, в Китае на шоу дронов беспилотники вышли из-под контроля и начали падать на землю.

Ранее в Китае представили сверхзвуковой БПЛА WZ-8. Он будет летать на скорости около 4000 км/ч.