Шоу дронов в Китае вышло из-под контроля - зрители бежали в панике (видео)

Десятки БПЛА вдруг погасли и упали на землю. Организаторы сетуют на "операционные ошибки". Раненых пока нет.

В Китае в городе Чжэнчжоу световое шоу с дронами вышло из-под контроля. В разгар представления летальные аппараты начали падать с небес, в результате чего в толпе началась паника, сообщает VICE.

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Выступление с БПЛА организовали над торговым центром. Около 200 дронов высветили в небе название универмага, прежде чем десятки из них погасли и упали. Известно, что аппараты повредили здания и автомобили.

Во время ЧП в толпе раздавались крики "осторожно" и "бегите".

Свидетель происшествия по фамилии Ван сообщил местному телеканалу Henan TV, что на шоу пришли около 5000 человек. Среди зрителей было много детей, и когда дроны начали падать, люди бросились бежать, хватаясь за голову.

"Все больше и больше дронов падали. Некоторые приземлились очень далеко, а некоторые врезались в деревья", — поделился очевидец шоу господин Ли.

Мужчина сказал, что сотрудники ТЦ многих зрителей завели в здание, а затем принялись поднимали дроны с земли.

"Шоу дронов по-прежнему впечатляет, но я буду держаться на безопасном расстоянии от устройств", — сказал Ли после инцидента и добавил, что не собирается отказываться от подобных мероприятий.

Пока неизвестно, что именно стало причиной деактивации дронов. Организатор шоу сообщил, что падение могли вызвать "операционные ошибки", передает VICE со ссылкой на China News Services. О травмах зрителей пока информации нет.

Отметим, что в последние несколько лет Китай охватило повальное увлечение световыми шоу дронов. Государственные ведомства, предприятия и руководство туристическими достопримечательностями часто заказывают экстравагантные выступления БПЛА в рамках своих рекламных кампаний.

Ранее сообщалось о масштабном световом шоу, которые китайские власти устроили в Шанхае на Новый год.

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