В китайской деревне дрон-огнемет помагает местным жителям бороться с осами (видео)

Жители деревни Чжун были довольны, что их не покусают опасные осы.

Группа добровольцев Blue Sky Rescue, которые проводят поисково-спасательные операции, объединились с жителями округа Чжун недалеко от города Чунцин в Центральном Китае, чтобы бороться с большим количеством опасных ос. Об этом сообщает Associated Press.

Жители деревни Чжун собрали 80 тысяч юаней (около 12 200 долларов США), чтобы купить дрон и оснастить его огнеметом.

В видеоролике, опубликованном Blue Sky Rescue, показано, как дрон парит на высоте дерева, подлетает к гнезду, висящему на ветке, приближается к нему и поджигает гнездо.

"Горящий пепел из осиного гнезда постепенно отделялся и падал, местные жители аплодировали и хвалили команду спасателей", — говорится в статье государственного телевидения Чунцина.

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Напомним, в небе над НСК "Олимпийский" вечером 25 ноября провели шоу дронов, приуроченное к началу социальной акции "Год осведомленности о раке легких". В воздух поднялись около 50-ти светящихся дронов, которые в сопровождении музыки и комментариев ведущего акции выстраивались в различные фигуры.