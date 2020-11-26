Дроны в небе над Киевом устроили "медицинское" шоу

Акция была приурочена к началу Года осведомленности о раке легких.

В небе над НСК "Олимпийский" вечером 25 ноября провели шоу дронов, приуроченное к началу социальной акции "Год осведомленности о раке легких".

В воздух поднялись около 50-ти светящихся дронов, которые в сопровождении музыки и комментариев ведущего акции выстраивались в различные фигуры.

[ + – ] Дроны на площадке перед взлетом [ + – ] Дроны в небе образовывали различные фигуры

Во всем мире в ноябре проходят акции, направленные на информирование людей о раке легкого, его профилактике и лечении. В Украине с учетом распространенности этого вида рака и высокой смертности от него было решено начать информационный проект длиною в год.

Рак легкого – одно из самых распространенных онкологических заболеваний с высокой смертностью. От него умирает больше людей, чем от рака молочной железы и колоректального рака вместе взятых. В Украине это около 9000 человек в год, в мире – около 1,7 млн.

Этот вид рака часто не проявляется симптомами у больных на ранних стадиях. Первые признаки болезни человек замечает уже на третьей или четвертой стадии, когда большинству пациентов врачи могут предложить только паллиативное лечение. Таких пациентов — 70%. В то же время шансы победить болезнь значительно выше, если она обнаружена на ранних стадиях (с болезнью, диагностированной на ранних стадиях, выживаемость год и более составляет 88% по сравнению с 19% пациентов, у которых ​​болезнь выявлена на поздних стадиях). В Украине не прожили и года 59% больных из числа впервые выявленных в 2018 году.

Напомним, впечатляющее шоу дронов на Новый 2020 год в Шанхае было снято на видео не в канун праздника, а несколькими днями ранее. Мировые СМИ широко распространили кадры, где тысячи беспилотников поднимаются над городом. Но люди, присутствующие на праздновании Нового года в центре города, рассказали, что ничего подобного не увидели.

В Сеуле прошло масштабное шоу дронов. В нем было задействовано 300 дронов, а представление длилось 10 минут. Оно было организовано Министерством земли, транспорта и морских дел Южной Кореи. Представление началось с напоминания гражданам о мерах предосторожности во время пандемии коронавируса. Затем сотни дронов передали сообщение с благодарностью южнокорейским врачам, медсестрами и другому медперсоналу. В завершении шоу дроны сформировали контур Корейского полуострова с надписью: "Выше нос, Республика Корея".