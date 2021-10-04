Шоу дронів у Китаї вийшло з-під контролю — глядачі втекли в паніці (відео)

Десятки БПЛА погасли і впали на землю. Організатори нарікають на "операційні помилки". Поранених поки немає.

У Китаї в місті Чженчжоу світлове шоу з дронами вийшло з-під контролю. У розпал представлення летальні апарати почали падати з небес, у результаті чого в натовпі почалася паніка, повідомляє VICE.

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Виступ з БПЛА організували над торговим центром. Близько 200 дронів висвітили в небі назву універмагу, перш ніж десятки з них згасли і впали. Відомо, що апарати пошкодили будівлі та автомобілі.

Під час НП в натовпі лунали крики "обережно" і "біжіть".

Свідок події на прізвище Ван повідомив місцевому телеканалу Henan TV, що на шоу прийшли близько 5000 чоловік. Серед глядачів було багато дітей, і коли дрони почали падати, люди кинулися бігти, хапаючись за голову.

"Усе більше і більше дронів падали. Деякі приземлилися дуже далеко, а деякі врізалися в дерева", — поділився очевидець шоу пан Лі.

Чоловік сказав, що співробітники ТЦ багатьох глядачів завели в будівлю, а потім взялися піднімали дрони із землі.

"Шоу дронів як і раніше вражає, але я буду триматися на безпечній відстані від пристроїв", — сказав Лі після інциденту і додав, що не збирається відмовлятися від подібних заходів.

Поки невідомо, що саме стало причиною деактивації дронів. Організатор шоу повідомив, що падіння могли викликати "операційні помилки", передає VICE з посиланням на China News Services. Про травми глядачів поки інформації немає.

Зазначимо, що в останні кілька років Китай охопило масштабне захоплення світловими шоу дронів. Державні відомства, підприємства і керівництво туристичними пам'ятками часто замовляють екстравагантні виступи БПЛА в межах своїх рекламних кампаній.

Раніше повідомлялося про масштабне світлове шоу, яке китайська влада влаштувала в Шанхаї на Новий рік.

Також Фокус писав, як у китайському селі Чжун дрон-вогнемет допомагає місцевим жителям боротися з осами.