Китай показав роботу рою дронів, запущених із новітнього корабля (відео)

БПЛА працювали в одній системі, їх запустили з новітнього корабля флоту Type-075. Також були показані ракети, які були в складі одного рою.

У Китаї показали ролик на авіашоу в Чжухай, що показує роботу рою дронів у морі. БПЛА запускалися з новітнього корабля флоту Type-075. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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Імовірно, на показаних кадрах відображена робота стелс-безпілотника GJ-11 Sharp Sword, який імітує помилкові цілі з повітря для прихованої атаки бойових надводних кораблів.

Фото: скриншот

На початку відео безпілотники злітають з корабля, дуже схожого на десантний корабель-амфібію Type-075. Перший з цих кораблів був поставлений на озброєння на початку 2021 року. Ще два судна знаходяться в стадії будівництва.

[ + – ] Type-075 у відео із запуском дронів [ + – ] Type-075 Фото: Вiкiпедiя

Опубліковане відео може свідчити про те, що вони зможуть експлуатувати БПЛА на додаток до іншого озброєння на борту. Потім показані малі крилаті ракети, які залежно від ситуації, можуть глушити радари противника або ж пускати помилковий сигнал про своє місцезнаходження.

Стелс-БПЛА, що запускають помилкові цілі та діють у складі рою, мають здатність руйнувати оборону ворога. Вони стали б надзвичайно цінними для підтримки морських операцій, а також операції над сушею.

Нагадаємо, в Китаї на шоу дронів безпілотники вийшли з-під контролю і почали падати на землю.

Раніше в Китаї представили надзвуковий БПЛА WZ-8. Він літатиме на швидкості майже 4 000 км/год.