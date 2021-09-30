Прибрали російські двигуни. У Китаї поновили винищувач 5 покоління J-20A (відео)

Китайські двигуни мають майже вдвічі більшу тягу, ніж російські. А в подальшому планується встановлення моделі, яке зможе повністю розкрити потенціал літака.

На виставці в Чжухаї Airshow China 2021 уперше показали оновлений винищувач J-20A, який отримав китайські двигуни замість російських АЛ-31ФН. Про це повідомляє Flightglobal.

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Повідомляється, що винищувач який поставляється з 2017 року в армію КНР, оснащувався спочатку двома турбореактивними двоконтурними двигунами АЛ-31Ф-М2 виробництва РФ. Вони мали тягу приблизно 88 кілоньютонів. Китайські ж двигуни WS-10С мають тягу приблизно 142 кілоньютони.

Фото: скриншот

Перші фото винищувача з китайськими двигунами почали з'являтися ще в 2017 році. Але лише на виставці літак не тільки показали "в залізі", але він ще й узяв участь в льотному шоу. Надалі планується оснастити J-20A ще більш потужними WS-15. Як пишуть у виданні, наразі невідомо, в якому стані знаходяться перспективні двигуни. Однак тільки така силова установка зможе повністю реалізувати весь потенціал винищувача 5 покоління.

При цьому наголошується, що винищувач взяв участь лише в льотній програмі, на стендах його не ставили.

Нагадаємо, на виставці вже була показана низка безпілотників: копія американського Valkyrie — FH-97, який отримав дуже схожий дизайн з американською версією, надзвуковий БПЛА WZ-8, здатний рухатися на швидкості понад 4 000 км, ударний стелс-безпілотник Lijian, вантажопідйомність якого складе понад 2 тонни. Серед інших новинок на виставці виділяється БПЛА CH-6, здатний літати на дистанцію до 12 тис. км.