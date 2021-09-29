Копія американського Valkyrie: Китай представив ударно-розвідувальний БПЛА FH-97 (фото)

Разом з новим дроном в китайської армії незабаром будуть всі види безпілотників, починаючи від середньовисотних, завершуючи понадзвуковими та далекобійними.

На виставці озброєння в Китаї представили макет дрона FH-97, який зовні дуже схожий із американським дроном XQ-58A Valkyrie від компанії Kratos. Про це пише мілітарі відділ The Drive.

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Китайський безпілотник виробляється компанією Chine Aerospace Science and Technology Corporation. Зовнішні елементи схожі з американським аналогом: вони обидва мають трапецієподібний фюзеляж, стріловидне основне крило і V-подібне хвостове оперення. Як пишуть видання, схожість у дронів навіть у збройовому відсіку фюзеляжу. У китайського БПЛА такі ж зубчасті краї дверей, як і в Valkyrie. Однак, на відміну від американського варіанту, у китайського FH-97 є два двигуни замість одного.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie Фото: Скріншот

Незважаючи на те, що в рекламних матеріалах FH-97 описується як "система БПЛА малої та середньої дальності", оглядачі також вважають, що дрон може використовуватися і як ударний або розвідувальний.

[ + – ] Рекламний флаєр FH-97 Фото: china-arms.com

Наразі характеристики БПЛА залишаються практично невідомими. Передбачається, що він частково повторить американський дрон XQ-58A, а це:

довжина — 9,1 м

розмах крила — 8,2 м

максимальна злітна вага — 2700 кг

Точніших даних наразі немає, також невідомий рівень готовності БПЛА до польотів, оскільки на виставці представлений макет. В арсеналі в НАОК незабаром будуть безпілотники всіх видів: далекобійні, середньовисотні, пропелерні, висотні, розвідувальні з реактивним двигуном і надзвукові дрони.

Нагадаємо, у Китаї представили надзвуковий БПЛА WZ-8, здатний рухатися на швидкості понад 4000 км. Також був показаний новий ударний стелс-безпілотник Lijian, вантажопідйомність якого складе більше 2 тонн.

Серед інших новинок на виставці виділяється БПЛА CH-6, здатний літати на дистанцію до 12 тис. км.