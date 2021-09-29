Копия американского Valkyrie: Китай представил ударно-разведывательный БПЛА FH-97 (фото)

Схожесть между двумя беспилотниками настолько высокая, что у них такой же зубчатой формы нижняя часть оружейного отсека.

На выставке вооружения в Китае представили макет дрона FH-97, который внешне очень схож с американским дроном XQ-58A Valkyrie от компании Kratos. Об этом пишет милитари отдел The Drive.

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Китайский беспилотник производится компанией Chine Aerospace Science and Technology Corporation. Внешние элементы схожи с американским аналогом: они оба имеют трапециевидный фюзеляж, стреловидное основное крыло и V-образное хвостовое оперение. Как пишут издание, схожесть у дронов даже в оружейном отсеке фюзеляжа. У китайского БПЛА такие же зубчатые края дверей, как и у Valkyrie. Однако в отличие от американского варианта, у китайского FH-97 два двигателя, вместо одного.

[ + – ] XQ-58A Valkyrie Фото: Скриншот

Несмотря на то, что в рекламных материалах FH-97 описывается как "система БПЛА малой и средней дальности", обозреватели также считают, что дрон может использоваться и в качестве ударного или разведывательного.

[ + – ] Рекламный флаер FH-97 Фото: china-arms.com

На данный момент характеристики БПЛА остаются практически неизвестными. Предполагается, что он частично повторит американский дрон XQ-58A, а это:

длина — 9,1 м

размах крыла — 8,2 м

максимальный взлетный вес — 2700 кг

Более точных данных на данный момент нет, также неизвестен уровень готовности БПЛА к полетам так как на выставке представлен макет. В арсенале у НАОК в скором времени будут беспилотники всех видов: дальнобойные, средневысотные, пропеллерные, высотные, разведывательные с реактивным двигателем и сверхзвуковые дроны.

Напомним, в Китае представили сверхзвуковой БПЛА WZ-8, способный двигаться на скорости свыше 4000 км. Также был показан новый ударный стелс-беспилотник Lijian, грузоподъемность которого составит больше 2 тонн.

Среди других новинок на выставке выделяется БПЛА CH-6, способный летать на дистанцию до 12 тыс. км.