Убрали российские двигатели. В Китае обновили истребитель 5 поколения J-20A (видео)

Китайские двигатели имеют почти вдвое большую тягу, чем российский. А в дальнейшем планируется установка модели, которая сможет полностью раскрыть потенциал самолета.

На выставке в Чжухае Airshow China 2021 впервые показали обновленный истребитель J-20A, получивший китайские двигатели взамен российских АЛ-31ФН. Об этом сообщает Flightglobal.

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Сообщается, что поставляемый с 2017 года в армию КНР истребитель, оснащался по началу двумя турбореактивными двухконтурными двигателями АЛ-31Ф-М2 производства РФ. Они имели тягу около 88 килоньютонов. Китайские же двигатели WS-10С имеет тягу около 142 килоньютонов.

Фото: скриншот

Первые фотографии истребителя с китайскими двигателями стали появляется еще в 2017 году. Но лишь на выставке самолет не только показали "в железе", но он еще и принял участие в летном шоу. В дальнейшем планируется оснастить J-20A еще более мощными WS-15. Как пишут в издании, на данный момент неизвестно, в каком состоянии находятся перспективные двигатели. Однако только такая силовая установка сможет полностью реализовать весь потенциал истребителя 5 поколения.

При этом отмечается, что истребитель принял участие лишь в летной программе, на стендах его не стали ставить.

Напомним, на выставке уже был показан целый ряд беспилотников: копия американского Valkyrie — FH-97, который получил очень схожий дизайн с американской версией, сверхзвуковой БПЛА WZ-8, способный двигаться на скорости свыше 4000 км, ударный стелс-беспилотник Lijian, грузоподъемность которого составит больше 2 тонн. Среди других новинок на выставке выделяется БПЛА CH-6, способный летать на дистанцию до 12 тыс. км.