В Китае разрабатывают первый в мире двухместный истребитель 5 поколения (фото)

Два пилота должны существенно расширить возможности применения J-20, например, один будет вести огонь по земле, а второй — маневрировать в воздухе.

Китайская Народно-освободительная армия разрабатывает двухместную версию своего первого стелс-истребителя J-20 пятого поколения "Могучий дракон". Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

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В сети опубликовали новые изображения, свидетельствующие о серьезных успехах КНР в разработке двухместного варианта. Опытный образец истребителя ныне проходит рулежные испытания, и уже совершил свой первый полет.

Второй пилот может значительно повысить возможности истребителя. Как пишут в издании, при разработке американского F-22 Raptor также были намерения разработать двухместный вариант, но от цели отказались из-за общей дороговизны истребителя. Китайский J-20 и американский F-22 создавались для достижения превосходства в воздухе.

J-20 — это китайский истребитель 5 поколения, разработанный корпорацией Chengdu Aircraft Industry Corporation. Основные характеристики:

Высота — 7 м Размах крыльев — 13,2 м Длина — 21,5 м Максимальная скорость — свыше 3000 км/ч.

Какие преимущества дает двухместный вариант?

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Вероятно, Пекин имеет амбициозные планы, чтобы J-20 выполнял задачи наземного нападения и радиоэлектронной борьбы. Так, второе сиденье может предназначаться для оператора управляемых снарядов класса "воздух-земля" и средств РЭБ.

Такая конфигурация позволила бы задействовать офицера систем вооружения, ответственного за проведение сложных электронных и наземных атак, а первый пилот будет маневрировать и атаковать вражеские самолеты с помощью ракет класса "воздух-воздух".

Более того двухместный вариант может уменьшить время на подготовку пилотов за счет того, что часть полетов на симуляторе можно заменить на полеты с инструктором.

Напомним, в Китае обновили истребитель J-20A заменив российские двигатели на китайские.

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