Южная Корея рекламирует эффектными кадрами свой новый истребитель KF-21 "Hawk" (видео)

Истребитель 4++ поколения должен поступить в войска к 2028 году, сейчас же он проходит испытания.

Управление оборонных закупок Южной Кореи выпустило видео со своим новым истребителем KF-21, который производится совместно с Индонезией.

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KF-21 — это новый истребитель 4++ поколения, который создан на базе наработок по KF-X. Его разработка началась в 2016 году. Роль Индонезии в самолете заключается в финансировании 20% стоимости общей разработки (1,55 млрд долларов) в обмен на 50 истребителей их армии с передачей технологий.

На видеокадрах продемонстрированы сложные пилотажные фигуры, дозаправка самолета в воздухе и пуск ракет.

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Для производства самолета задействовано 719 корейских предприятий. В Южной Корее производится около 65% всех из 30 000 деталей. В дальнейшем планируется повысить этот уровень. Правительство утверждает, что создание самолета с 2016 по 2020 год дало 12 000 рабочих мест. При этом после старта производства ожидается создание 100 тыс. новых рабочих мест.

Первые 40 истребителей KF-21 должны поступить в войска к 2028 году, а к 2032 их количество возрастет до 120 единиц.

Напомним, презентация нового истребителя состоялась 9 апреля. По утверждениям разработчиков, их истребитель превосходит F-35, но они его позиционируют как самолет 4,5 поколения, а не 5.