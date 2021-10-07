Південна Корея рекламує ефектними кадрами свій новий винищувач KF-21 "Hawk" (відео)

Винищувач 4++ покоління має надійти у війська до 2028 року, зараз же він проходить випробування.

Управління оборонних закупівель Південної Кореї випустило відео зі своїм новим винищувачем KF-21, який виробляють спільно з Індонезією.

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KF-21 — це новий винищувач 4++ покоління, який створений на базі напрацювань з KF-X. Його розробка почалася у 2016 році. Роль Індонезії в літаку полягає у фінансуванні 20% вартості загальної розробки (1,55 млрд доларів) в обмін на 50 винищувачів їхньої армії з передачею технологій.

На відеокадрах продемонстровані складні пілотажні фігури, дозаправка літака в повітрі та пуск ракет.

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Для виробництва літака задіяно 719 корейських підприємств. У Південній Кореї виробляють близько 65% усіх із 30 000 деталей. Надалі планується підвищити цей рівень. Уряд стверджує, що створення літака з 2016 по 2020 рік дало 12 000 робочих місць. При цьому після старту виробництва очікується створення 100 тис. нових робочих місць.

Перші 40 винищувачів KF-21 мають надійти у війська до 2028 року, а до 2032 їхня кількість зросте до 120 одиниць.

Нагадаємо, презентація нового винищувача відбулася 9 квітня. За твердженнями розробників, їхній винищувач перевершує F-35, але вони його позиціонують як літак 4,5 покоління, а не 5.