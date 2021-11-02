Быстрее, мощнее и смертоносней: ВМС США раскрыли детали истребителя 6 поколения (фото)

Истребитель F/A-XX сможет управлять роем беспилотников. Также он может получить разрабатываемое оружие большого радиуса действия.

Военно-морские силы США раскрыли детали палубного истребителя следующего поколения, который призван заменить А-18E к середине 2030 года. Об этом сообщает The Drive.

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Новый истребитель должен превосходить нынешние Super Hornet во всем. Он должен летать дальше и быстрее, иметь улучшенные сенсорные возможности, а также использовать будущее оружие большого радиуса действия. Ожидается, что истребитель 6 поколения сможет управлять группой БПЛА с боеприпасами, комплексами РЭБ или выступающий в качестве узлов управления.

F/A-XX получит конструкцию с широким крылом, два воздухозаборника, а также два двигателя, но как пишут в издании, существующие рендеры — это лишь "заполнитель". На данный момент нет никаких указаний на то, что имеющиеся концепты отражают действительно разрабатываемый дизайн.

[ + – ] Действие истребителя в рамках группы ударных БПЛА, РЭБ и систем управления Фото: U.S. Navy Photo

В Военно-морских силах пока не определились с конкретными характеристиками самолета.

"Его конкретные возможности и технологии находятся в стадии разработки, однако анализ показывает, что он должен иметь большую дальность и большую скорость, включать пассивные и активные сенсорные технологии и обладать способностью использовать оружие большей дальности, запрограммированное на будущее. Поскольку Super Hornets выводятся из эксплуатации, комбинация F-35C и F/A-XX обеспечит возможности тактического истребителя ВМФ в составе авианосного крыла", — заявили в ВМС.

Напомним, в Китае разрабатывают первый в мире двухместный истребитель 5 поколения J-20. Также в КНР совершил свой первый полет палубный стелс-истребитель J-35, который, вероятнее всего, поступит на вооружение новейшего авианосца Type 003.