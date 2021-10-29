В КНР совершил первый полет палубный стелс-истребитель 5 поколения J-35 (фото)

Вероятнее всего, истребитель готовят для новейшего авианосца ВМС Китая Type 003. Из-за этого самолет получил ряд изменений в конструкции.

В Китае появились фотографии первого полета авианосной версии истребителя FC-31 — J-35, который планируется поставлять на авианосец. Об этом сообщает The Drive.

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Сообщается, что палубный истребитель должен сыграть одну из главных ролей в развитии китайского флота. Первый полет состояла 29 октября в Шэньяне. Самолет имеет такую же компоновку, что и его сухопутная версия FC-31. J-35 имеет два двигателя, воздухозаборники, похожие на американские F-35. Как пишут в издании, внешне китайский истребитель это нечто среднее между F-35 и F-22.

[ + – ] Тестовый полет J-35

Основным отличием J-35 от базовой версии состоит в том, что на нем появились крепления для стартовой катапульты и механизм складывания крыльев. Стартовая катапульта при этом будет на авианосце Tyoe 003, который сейчас достраивают в Китае.

Трудности создания палубной версии истребителя

Для создания палубной версии истребителя зачастую нужно внести аэродинамические изменения в самолет. Изменить углы атаки, возникающие при взлете и посадке. Изменить систему управления полетом, усилить планер. Также необходимо усиливать ходовую часть, включая штангу для катапульты и крюк-ограничитель.

Для размещения на борту корабля истребитель должен получить складывающийся механизм крыльев. И для предотвращения коррозии может потребоваться более широкое использование композитных материалов.

Напомним, в Китае разрабатывают первый в мире двухместный истребитель 5 поколения J-20. Также сообщалось, что Китай начал использовать покинутый гражданский аэропорт для полетов над Тайванем.