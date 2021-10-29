У КНР здійснив перший політ палубний стелс-винищувач 5 покоління J-35 (фото)

Найімовірніше, винищувач готують для найновішого авіаносця ВМС Китаю Type 003. Через це літак отримав низку змін у конструкції.

У Китаї з'явилися фотографії першого польоту авіаносної версії винищувача FC-31 — J-35, який планується постачати на авіаносець. Про це повідомляє The Drive.

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Повідомляється, що палубний винищувач має зіграти одну з головних ролей у розвитку китайського флоту. Перший політ відбувся 29 жовтня в Шеньяні. Літак має таке ж компонування, що і його сухопутна версія FC-31. J-35 має два двигуни, повітрозабірники, схожі на американські F-35. Як пишуть у виданні, зовні китайський винищувач це щось середнє між F-35 та F-22.

[ + – ] Тестовий політ J-35

Основною відмінністю J-35 від базової версії є те, що на ньому з'явилися кріплення для стартової катапульти та механізм складання крил. Стартова катапульта при цьому буде на авіаносці Tyoe 003, який зараз добудовують у Китаї.

Проблеми створення палубної версії винищувача

Для створення палубної версії винищувача часто потрібно внести аеродинамічні зміни до літака. Змінити кути атаки, що виникають при зльоті та посадці. Змінити систему керування польотом, посилити планер. Також необхідно посилювати ходову частину, включаючи штангу для катапульти та гачок-обмежувач.

Для розміщення на борту корабля винищувач повинен отримати механізм крил, що складається. І для запобігання корозії може знадобитися ширше використання композитних матеріалів.

Нагадаємо, у Китаї розробляють перший у світі двомісний винищувач 5 покоління J-20. Також повідомлялося, що Китай почав використовувати покинутий цивільний аеропорт для польотів над Тайванем.